Cultura e spettacolo



Centinaia di bambini all'inaugurazione della mostra “Attimi di bellezza” al San Luca

sabato, 23 novembre 2019, 12:31

Centinaia di bambini e ragazzi fino a 14 anni di scuole di ogni ordine e grado, insieme a genitori ed insegnanti, hanno partecipato oggi (23 novembre) all'inaugurazione all’ospedale San Luca di Lucca, della mostra artistico-letteraria “Attimi di Bellezza”, organizzata dall'associazione Scuolina Raggi di Sole.

L’allestimento è stato garantito dalla collaborazione tra la Scuolina, Amnesty International gruppo di Lucca, Unicef Comitato provinciale di Lucca e la parrocchia di San Macario e dalla disponibilità della direzione dell’ospedale San Luca di Lucca e di Gesat, che ha messo a disposizione uno dei locali dell’area commerciale.

La mostra, che rimane aperta sabato 23 e domenica 24 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, ha ricevuto il patrocinio – oltre che dell’Azienda USL Toscana nord ovest – anche della Provincia e del Comune di Lucca, di Lucca Comics&Games e di Cesvot.

Hanno partecipato all'inaugurazione, tra gli altri, l'assessore alle politiche formative e alle politiche sociali del Comune di Lucca Ilaria Vietina, il vicepresidente dell’associazione (e incaricato dall’Arcivescovo di Lucca) Don Marek Labuc, la presidente Amnesty International Lucca Armida Bandoni, la presidente di Unicef Comitato Provinciale di Lucca Silvana Miraglia, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Lucca 7 Teresa Monacci insieme alla vice preside Lucia Matteucci, la dottoressa Alba Bianchi in rappresentanza della direzione ospedaliera, il parroco del San Luca Giampaolo Salotti. A presentare le finalità della mostra, insieme ai “raggi di sole” (i bambini), è stata la presidente dell'associazione Angela Giannoni.

La Scuolina, che è diventata “Patto civico” con il Comune di Lucca (la firma ufficiale è avvenuta venerdì 22 novembre), nel corso del 2019 aveva già donato molti altri "attimi di bellezza", con spettacoli ed attività creative a tema. Adesso è arrivata anche la mostra artistico-letteraria in ospedale, voluta fortemente dagli organizzatori perché la finalità dell’evento è proprio quella di far riflettere studenti, famiglie e cittadini sull’importanza educativa della bellezza e sul fatto che ciascuno possa essere messaggero di bellezza nella misura in cui, a partire dalla propria situazione esistenziale, riesca a prendersi cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente umano, naturale e sociale in cui è immerso.

Nell’ambito della mostra vengono esposti gli elaborati che studentesse e studenti delle scuole del territorio lucchese e pesciatino hanno prodotto nel corso del 2019 in relazione a questo tema.

L'obiettivo è quindi quello di documentare e condividere un percorso didattico di riflessione sulla bellezza e di comunicare alla cittadinanza il "bello" che c'è in ogni situazione.

Ancora una volta la Scuolina Raggi di Sole vuol proporre agli adulti uno spunto di riflessione partendo dalla visione dei bambini e dei ragazzi in prospettiva interculturale, inclusiva e di sensibilizzazione al rispetto dei diritti umani e dei bambini e degli adolescenti, proprio nella settimana in cui ricorre la celebrazione del trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Gli autori degli elaborati hanno ricevuto l’attestato di partecipazione ed ai bambini che visitano la mostra in questi due giorni viene donato un gadget con la scritta Messaggero di bellezza.

Da segnalare poi nel pomeriggio di sabato 23 novembre (a partire dalle ore 16) anche l'ingresso nella struttura di Pediatria dei “Messaggeri di Bellezza”: Jack Fish - di Fuori di Fitness e volontario dell'Associazione Scuolina Raggi di Sole - e La Cattiva Compagnia Teatro, con una piccola performance per portare un attimo di Bellezza fra i bambini ed i ragazzi ricoverati in ospedale.