Cluster Musica Festival 2019: sei eventi in tre week-end

mercoledì, 6 novembre 2019, 18:34

Associazioni, società sportive, polizia stradale, istruzione e volontariato tutte unite per sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sulle tematiche care alla sicurezza stradale e conoscere ancora di più il mondo del calcio amputati

mercoledì, 6 novembre 2019, 17:36

Venerdì 8 novembre, ore 21, Il Baluardo sarà in casermetta S. Pietro sede della Compagnia Balestrieri di Lucca a cui va il ringraziamento per l' ospitalità (sulle Mura urbane di fronte al Villaggio del Fanciullo)

mercoledì, 6 novembre 2019, 17:28

Lucca Film Festival e Europa Cinema in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini, Cineforum Ezechiele 25:17, Circolo del Cinema e Centro studi Giacomo Puccini, organizza una rassegna cinematografica dedicata all'opera di Giacomo Puccini, Tosca

mercoledì, 6 novembre 2019, 16:34

E voi, per scegliere, usate più il cuore o la mente? Gigi, protagonista dello spettacolo che il progetto LU.ME. ha realizzato per Orientagiovani, andato in scena mercoledì 6 novembre 2019 per 1000 ragazze e ragazzi delle medie al teatro del Giglio di Lucca, ha fatto la sua scelta.

mercoledì, 6 novembre 2019, 14:37

Sul palco di Piazza Napoleone arriva Yusuf Cat Stevens con uno spettacolo che celebrera’ i 50 anni di “Tea For The Tillerman”, lo storico album che conteneva brani come “Wild World” e “Father and Son”

martedì, 5 novembre 2019, 13:46

La Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “Quella volta che il Volto Santo rise”, che avrà luogo venerdì 8 novembre alla Casa del Popolo di Lucca