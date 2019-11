Cultura e spettacolo



Consegnati al Boccherini i primi pianoforti acquistati grazie alla Fondazione CaRiLucca

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:08

Ha avuto inizio ieri pomeriggio (martedì 19 novembre) la consegna di sette nuovi pianoforti, quattro a coda e tre verticali, che presto saranno a disposizione degli studenti dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Presenti Paolo Cattani e Fabrizio Papi, rispettivamente presidente e direttore dell’istituto, e Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha stanziato un totale di 180 mila euro in tre anni per rinnovare la dotazione di strumenti fondamentali per la vita accademica e artistica del conservatorio cittadino.

Negli ultimi anni, con la crescita dell’offerta formativa, il conseguente aumento degli iscritti e le tante iniziative che si susseguono nelle sale e nelle aule dell’istituto, i pianoforti sono stati sottoposti a continua sollecitazione e usura. La Fondazione ha quindi deciso di correre in aiuto del conservatorio, a conferma della grande considerazione che l’ente nutre nei confronti dell’istituto e della sua attività. Tra i sette pianoforti acquistati, c’è anche un prezioso Yamaha della serie YU, strumento di grandissima qualità.

«In effetti – conferma il presidente Marcello Bertocchini – la Fondazione ha sempre prestato una particolare attenzione nei confronti del “Boccherini”, sia per la qualità della direzione e dell’insegnamento, sia per la reputazione che l’Istituto vanta in ambito regionale e nazionale. Reputazione perfettamente aderente alla grande tradizione musicale che appartiene al Dna della città di Lucca».

«Siamo molto grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e al presidente Bertocchini per la fiducia che dimostrano nella nostra Istituzione – commentano Cattani e Papi. La nuova dotazione di strumenti ci permetterà di assolvere al meglio la nostra funzione didattica, permettendo ai tanti giovani artisti che frequentano il conservatorio di esprimere pienamente il loro talento, diventando così protagonisti della crescita musicale di tutto il nostro territorio»



Da tempo l’istituto ha avviato importanti collaborazioni con enti pubblici e privati operanti sul territorio, proprio come la Fondazione Cassa, per migliorare non soltanto l’offerta formativa (si pensi alle borse di studio stanziate ogni anno dai vari sponsor), ma anche la qualità degli spazi e degli strumenti che gli allievi utilizzano durante lezioni, masterclass, laboratori e concerti. Alle collaborazioni, si aggiungono ovviamente le risorse del conservatorio.