Copia del libretto di lavoro di "Tosca" in esposizione alla Scala di Milano

venerdì, 15 novembre 2019, 15:37

30 mostre diffuse in sette sedi a Lucca per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti di fotografia più interessanti del panorama europeo: Photolux, la biennale della fotografia, diretta da Enrico Stefanelli, apre le porte al pubblico dal 16 novembre all'8 dicembre

venerdì, 15 novembre 2019, 13:11

Tornano gli eventi per le famiglie con i laboratori per i più piccoli al Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. In occasione dei 100 anni dalla prima rappresentazione italiana del Gianni Schicchi, il Puccini Museum ha voluto celebrare questa ricorrenza e dedicando le attività didattiche a...

venerdì, 15 novembre 2019, 12:55

Tutto pronto per il Welcome Day e il quarto Simposio della Ricerca alla Scuola IMT Alti Studi Lucca. Lunedì prossimo - 18 novembre - l'intera comunità scientifica della Scuola si riunirà nel campus di San Francesco per accogliere i nuovi allievi che qui perfezioneranno i loro studi seguendo uno dei...

venerdì, 15 novembre 2019, 12:21

Domenica 17 novembre alle 17 all'auditorium "L. Boccherini" è in programma il terzo appuntamento con l'esecuzione integrale dei quartetti di Ludwig van Beethoven commissionata al Quartetto Adorno dall'Associazione musicale lucchese

venerdì, 15 novembre 2019, 12:18

Domenica 24 novembre alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Vito (Via Monsignor Enrico Bartoletti – Lucca), si terrà un concerto di beneficenza organizzato da CTT Nord per raccogliere fondi a favore dell’UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Lucca Unlus-Aps)

venerdì, 15 novembre 2019, 12:12

Franco Branciaroli, Massimo De Francovich e la compagnia dello spettacolo "Falstaff e il suo servo" in programma in questi giorni al Teatro del Giglio saranno protagonisti del primo degli "Incontri con gli attori": il ciclo di appuntamenti che vede i protagonisti della stagione teatrale 2019/2020 del Teatro del Giglio dialogare...