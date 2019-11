Cultura e spettacolo



Corso BLS-D a Balbano

giovedì, 14 novembre 2019, 10:13

Il Corso BLS-D si svolgerà il giorno 28 novembre alle ore 21 e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS. Sarà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, come eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, come utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).Da ricordare che in caso di necessita chiunque è autorizzato ad accendere un DAE e seguendo le istruzioni vocali, provare a salvare la vita a una persona colta da arresto cardiaco.



Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età o di nessun'altro genere, è stato organizzato con la collaborazione del Circolo CTG Balbano e si terrà presso la sede del circolo in via Della Chiesa, 81 a Balbano (Lucca).



Per motivi organizzativi è richiesta la presenza dei partecipanti almeno 15 minuti prima dell'evento.Per informazioni: Fabrizio 342-8602303