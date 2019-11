Cultura e spettacolo



Dialogando con i genitori: riflessioni per servizi e famiglie che si tengono per mano

giovedì, 14 novembre 2019, 10:42

La Cooperativa La Luce in collaborazione con il Comune di Lucca organizza un ciclo di incontri e i genitori delle bambine e bambini che frequentano gli Spazi gioco e i Nidi di Lucca con la presenza del Consultorio della Piana di Lucca. Gli incontri sono un’occasione preziosa di dialogo e di condivisione sulle tematiche educative della prima infanzia e rappresentano un intervento precoce di sostegno alla genitorialità.



“Il benessere di una comunità dipende anche da una comune scommessa sul futuro. Il supporto ai genitori e la relazione di fiducia con le agenzie educative rappresenta un predittore di salute delle nuove generazioni e soprattutto di prevenzione del disagio”. Afferma la Dr.ssa Patrizia Fistesmaire, Psicologa e Responsabile della UF Consultoriale della Piana di Lucca che, da anni, si occupa di percorsi integrati tra sanità e agenzie educative. “Offrire ai genitori la possibilità di confronto sulle tematiche educative arricchisce il lavoro quotidiano anche delle educatrici e migliora il clima relazionale nido-famiglie. Elemento essenziale per programmare servizi quanto più vicini allo sviluppo delle bambine e dei bambini”. Continua Annalisa Capocchi, Coordinatrice Pedagogica della Coop La Luce. Ilaria Vietina, Assessora alle Politiche politiche formative, alle politiche di genere e alla continuità della memoria storica ribadisce che: “l’impegno dell’amministrazione comunale è quello di garantire i diritti delle bambine e dei bambini in una società che cambia e che necessita di ascolto e dialogo. Soprattutto nella prima infanzia il sostegno alla genitorialità è un’opportunità importante per le famiglie. La qualità di risposta alla cittadinanza si misura anche per la possibilità di momenti di scambio tra servizi ed è così che la comunità cresce”.



Gli incontri, che sono liberi e gratuiti, si terranno nei giorni: Lunedì 13 alle 17.30 presso il Nido Arcobaleno di San Marco Martedì 19 alle 21 presso il Nido Acquario di San Concordio Mercoledì 26 alle 17.30 presso il Nido Kirikù della Cappella