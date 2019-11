Cultura e spettacolo



Dialogo sullo stato sociale al Centro Nazionale per il Volontariato

sabato, 9 novembre 2019, 10:50

Sarà un incontro dedicato alla riflessione sul tema "Lo Stato sociale: oggi e domani" quello che si svolgerà lunedì 11 novembre al Centro Nazionale per il Volontariato. Ospiti dell'incontro saranno due esperti di tematiche sociali ed economiche come l'economista Paolo Mariti e il saggista Andrea Talia, autore del libro "Lo Stato sociale: alba, meriggio, tramonto. Una mappa ricognitiva" (Guida Editori). I due esperti interverranno nella sede di via Catalani 158 a Lucca dalle 17 alle 19.

All'incontro sono invitati i componenti degli organi e dell'assemblea del Cnv, le associazioni in rete, tutto il mondo del volontariato e della solidarietà dell'area lucchese e i cittadini interessati a queste tematiche. L'appuntamento è un'altra tappa del ciclo "Di Lunedì, il secondo del mese" avviato dal Cnv alla fine del 2018.