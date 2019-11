Cultura e spettacolo



Fashion in Flair 2020 raddoppia!

martedì, 26 novembre 2019, 14:18

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Villa Bottini a Lucca, ospiterà la prima Edizione di Primavera di Fashion in Flair. Due gli appuntamenti previsti per il 2020: il primo a Maggio ed il secondo in Autunno, come di consueto ad Ottobre, a Villa Bottini.

Grazie alla collaborazione ed al patrocinio del Comune di Lucca, la mostra mercato dedicata all'artigianato d'eccellenza, con oltre 100 selezionati espositori provenienti da tutta Italia, si afferma tra gli eventi più attesi del calendario lucchese 2020.



Una novità assoluta l’edizione di Maggio; un’occasione per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta e per scoprire gli angoli più nascosti del meraviglioso Giardino di Villa Bottini, nella sua piena fioritura.



Tre giorni durante i quali, artigianato, moda, arte e prelibatezze del gusto, saranno i protagonisti di una delle kermesse più attese dal pubblico lucchese e non solo.

“Quella di Maggio, sarà un’edizione piena di colori, profumi ed allegria – afferma Elisa Bianchi, organizzatrice della manifestazione – dove creatività e capacità manuali degli artigiani italiani si manifesteranno in un’ampia scelta di prodotti fatti a mano”.

In uno scenario storico e suggestivo, gli ospiti avranno la possibilità di ‘scoprire’ ed acquistare abiti ed accessori moda eleganti, ricercati ed esclusivi, dove alla dimensione artigianale del lavoro, si affianca l’utilizzo di tessuti e materie prime di alta qualità. Ampio spazio anche a gioielli e bijoux, tra tradizione e sperimentazione, rappresentativi di un vero e proprio excursus tra materiali, forme e colori.



Per la casa, complementi d’arredo ricercati e dal design innovativo, dove la tradizione lascia aperta la porta ad esperimenti di recupero e di reinterpretazione del vintage. Per la cura della persona, cosmetici e fragranze ottenuti dalla lavorazione di materie prime naturali e di alta qualità.



Ricchissima anche l’area food con gli ‘artigiani del gusto’ da assaggiare, anche, in versione street-food.

La formula ‘ingresso libero’ permetterà ai visitatori di fare più visite durante i tre giorni, di godersi momenti di shopping e relax, tra manufatti artigianali e prelibatezze enogastronomiche, di partecipare in giardino a laboratori per adulti e bambini, di assistere alle esibizioni dal vivo di gruppi musicali.

Per gli artigiani interessati a partecipare:

email: espositori@fashioninflair.com / cell. +39 333 1540263

Villa Bottini: Via Elisa, 9 - 55100 Lucca

INGRESSO LIBERO

Orario: Venerdì 8 ore 15.00-20.00/Sabato 9 e Domenica 10 ore 10.00-20.00

Informazioni: www.fashioninflair.com