Franco Fantozzi presenta il suo libro “Quella volta che il Volto Santo rise”

martedì, 5 novembre 2019, 13:46

La Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “Quella volta che il Volto Santo rise”, che avrà luogo venerdì 8 novembre alla Casa del Popolo di Lucca (via dei Paoli 22, Capannori) dalle ore 19 alla presenza dell’autore Franco Fantozzi e dell’editrice Micol Carmignani. Durante l’evento sarà disponibile un ricco buffet.

Il libro, la seconda fatica letteraria del poliedrico autore locale Franco Fantozzi, è una storia noir in salsa lucchese in cui le indagini di una atipica società investigativa si dipanano in location ben noti al pubblico autoctono, che nel libro troverà abbondanti riferimenti a fatti e personaggi della storia lucchese dell’ultimo mezzo secolo. Un gusto amarcord sapientemente cercato e apparecchiato dall’autore che non manca di arricchire la narrazione con elementi decisamente alloctoni e paranormali, che spiazzeranno e intrigheranno il lettore dalla prima all’ultima pagina.

Sinossi del libro

La storia noir in salsa lucchese, abilmente elaborata dall’Autore, mantiene riconoscibili sapori locali che, per dirla come si usa da queste parti tra il Serchio, le Apuane e il mare, non “stuccano” perché fanno identità e sollecitano l’appartenenza. Così, non ci disturbano il gergo indigeno di Frenk, certi giochi di parole un po’ insistiti, le location alquanto risapute e i riferimenti a fatti e personaggi noti agli autoctoni (e per di più di una certa età). Le novità di queste pagine sono altre e riscattano a pieno gli eccessi di tipicità: per esempio, le doti ESP (extra sensory perception) del Nostro investigatore privato. Ovvero, i suoi personalissimi canali di informazione estranei alla scienza e fuori da ogni metodo scientifico... (dalla Prefazione di Luciano Luciani).



Biografia Autrice/Autore

Franco Fantozzi è nato a Lucca nell’ottobre 1950, ha scritto canzoni, cantato in gruppi musicali e come solista, e fatto Cabaret. Collabora alla rivista di racconti on-line “l’Atipico” e adora la musica, i fumetti e andare in bicicletta. Così ha scritto e stampato in proprio nel 2016 Comèrimo (in lucchese “come eravamo”), un libro tratto da ricordi personali giovanili. Adesso ha deciso di raccontare le gesta del primo detective surreale che Lucca abbia mai avuto, con le sue storie dell’Agenzia Investigativa Frenkenson, dove opera il titolare Frenk Maniscalchi (Frenk è scritto proprio così, perché il padre, in piena crisi ‘americofona’, voleva chiamarlo Frank, ma l’impiegato dell’anagrafe lo scrisse erroneamente).