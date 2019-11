Giornalisti e scrittori: appuntamento con la Fondazione Dino Terra

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 21 novembre 2019, 11:22

Un'occasione unica, un grande regalo che Photolux fa al suo pubblico: sono le visite guidate speciali, gratuite in quanto incluse nel prezzo di un solo biglietto, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre e sabato 7 dicembre alla biennale di fotografia diretta da Enrico Stefanelli, inauguratasi proprio in questi...

giovedì, 21 novembre 2019, 10:59

Un pomeriggio 'a tutto grunge' quello proposto per domani (venerdì 22) dallo Sky Stone & Songs. A partire dalle 18:30, infatti, in piazza Napoleone si esibiranno gli Acid Brains che, in versione acustica, presenteranno il loro album, uscito da pochissimo, 'As Soon As Possible'

giovedì, 21 novembre 2019, 09:20

Casa Alfa insieme alla Confartigianato, con il patrocinio del comune di Lucca e dell'Azienda USL Toscana nord ovest presenta "DiversaMente - Indicazione e suggerimenti per l'inclusione di bambini e ragazzi asperger e con autismo ad alto funzionamento", pomeriggio informativo che si terrà sabato 23 novembre alle 15

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:40

Per gli appassionati di stare in compagnia associando musica, cabaret e mangiare bene, il 12 dicembre da “Achille Caffè – drink, food & pizza” in via Romana 2470/B ad Antraccoli, dalle ore 20:30 si terrà una cena spettacolo con ospite d’onore il toscanaccio doc Massimo Antichi

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:08

Ha avuto inizio ieri pomeriggio la consegna di sette nuovi pianoforti, quattro a coda e tre verticali, che presto saranno a disposizione degli studenti dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Presenti Paolo Cattani e Fabrizio Papi, rispettivamente presidente e direttore dell’istituto, e Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di...

mercoledì, 20 novembre 2019, 10:53

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale