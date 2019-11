Cultura e spettacolo



Grazie a Dio e Figli come noi i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

martedì, 26 novembre 2019, 12:32

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 28 novembre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film GRAZIE A DIO di François Ozon. Alexandre vive a Lione con la sua famiglia. Un giorno viene a sapere che il prete che abusava di lui, quando faceva parte del gruppo degli scout, officia sempre a contatto con i bambini. Inizia allora la sua personale battaglia… Una storia vera. Francois Ozon filma un piccolo film per disvelare tutto l’orrore della pedofilia. Un film sobrio, implacabile e imprevedibile da non perdere. Gran premio della Giuria all’ultimo Festival di Berlino. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 2 dicembre alle ore 21.15 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento dedicato ai film dell’ “Italia di oggi”. Sarà presentato, il film FIGLI COME NOI di Rosso Fiorentino. Il regista evita ogni enfasi per restituire le storie in tutta la loro tragicità, Figli come noi è un film crudo, che racconta le vite spezzate che il regista incontra prima negli atti processuali e poi facendole rivivere sul set per farle conoscere a chi le ha rimosse o mai conosciute: Katiuscia Favero, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva e Alberto Bigioggero, Federico Aldovrandi e gli anarchici Sole e Baleno. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.