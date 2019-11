I prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:40

Per gli appassionati di stare in compagnia associando musica, cabaret e mangiare bene, il 12 dicembre da “Achille Caffè – drink, food & pizza” in via Romana 2470/B ad Antraccoli, dalle ore 20:30 si terrà una cena spettacolo con ospite d’onore il toscanaccio doc Massimo Antichi

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:08

Ha avuto inizio ieri pomeriggio la consegna di sette nuovi pianoforti, quattro a coda e tre verticali, che presto saranno a disposizione degli studenti dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Presenti Paolo Cattani e Fabrizio Papi, rispettivamente presidente e direttore dell’istituto, e Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di...

mercoledì, 20 novembre 2019, 10:48

Conversazioni (talk) sulla fotografia, presentazione di libri e confronto con gli autori, anche questo è Photolux, la biennale di fotografia diretta da Enrico Stefanelli che per il prossimo fine settimana propone molte iniziative collaterali e gratuite alla manifestazione

martedì, 19 novembre 2019, 19:54

Presso il Circolo ASD "Un colpo di stecca", situato in Via Viaccia, 254 S. Anna Lucca, sabato 23 novembre,si terrà una cena di beneficenza finalizzata alla raccolta fondi per aiutare la Piccola Jo, una bellissima bambina di 2 anni e nata con un problema alle tibie è infatti affetta da...

martedì, 19 novembre 2019, 16:56

Il 31 gennaio scadranno i termini per le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2019/20. I ragazzi che frequentano la III media sono quindi chiamati a compiere un passaggio importante

martedì, 19 novembre 2019, 12:09

Al termine di mesi di speculazioni, Paul McCartney annuncia oggi 2 concerti in Italia per il 2020, a sette anni di distanza dal suo ultimo concerto nel nostro paese. Il tour lo porterà a esibirsi a Lucca per la prima volta e tornare a Napoli dopo 29 anni