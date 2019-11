Cultura e spettacolo



Il contrabbassista Marcos Machado e il pianista Ney Fialkow in concerto al Boccherini

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:03

In concerto all’auditorium “Boccherini” uno dei più apprezzati contrabbassisti sulla scena internazionale, nonché stimato docente. Il brasiliano Marcos Machado si esibirà venerdì 15 novembre, alle 21, sul palco dell’auditorium dell’ISSM “L. Boccherini”, insieme al pianista, anche lui brasiliano, Ney Fialkow, con il quale collabora da tempo.

Multiforme e davvero originale il programma proposto dal duo, che si apre con un omaggio a Luigi Boccherini e la Sonata n. 6 in do maggiore. A seguire, Tarantella, dell’austriaco Eduard Madenski. Quindi la Suite per contrabbasso e pianoforte di Gershwin-Azarkhin. Il duo si cimenterà poi nell’esecuzione di sei delle Sette canzoni popolari spagnole di Manuel De Falla, opera pervasa dal folclore musicale della terra natia del compositore. Infine, a chiudere il concerto, le Nine Variants on Paganini per contrabbasso e pianoforte di Frank Proto.

Marcos Machado è protagonista di una vivace carriera internazionale, come solista, musicista da camera e insegnante e proprio in questa veste ha tenuto in questi giorni una interessante masterclass al “Boccherini”. È l'unico sudamericano ad aver conseguito entrambi i diplomi di "Insegnamento e spettacolo" presso l'Institute International de Contrebasse de Paris, dove ha studiato con il famoso contrabbassista François Rabbath. Ha registrato il cd “Threshold of Night” con l’americano ConspirareEnsemble, che ha ricevuto due nomination ai Grammy.

Ney Fialkow, concilia un'intensa carriera come solista e pianista in varie formazioni con quella di professore ordinario al Dipartimento di Musica dell'Università Federale del Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, in Brasile. I suoi concerti hanno affascinato il pubblico in molte celebri sale, tanto nel suo paese quanto all'estero.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.