Il contrabbasso protagonista al "Boccherini"

mercoledì, 27 novembre 2019, 11:48

Ultimo appuntamento con la stagione Open 2019 all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Venerdì 29 novembre, alle 21, a chiudere l’anno di concerti del conservatorio cittadino sarà il contrabbassista svedese Dan Styffe, primo contrabbasso della Oslo Philharmonic Orchestra e insegnante alla Norwegian Academy of Music.

A conclusione di due giorni di masterclass, Styffe salirà sul palco dell’auditorium di piazza del Suffragio con un programma che include pagine di Astor Piazzolla, David Heyes, Teppo Hauta-Aho, Bernard Sailes, Giacinto Scelsi, Tony Osborne, Simòn Garcia e Rufus Reid, per un ricco excursus attraverso le musiche scritte per il contrabbasso, affascinante strumento sia nella sua veste cameristica che in quella jazz.

Styffe ha debuttato come solista a Oslo nel 1985 e da allora è stato impegnato come solista e musicista da camera in tutto il mondo. Partecipa frequentemente a molte convention internazionali dedicate al contrabbasso in tutto il mondo. È stato anche membro di giuria in concorsi internazionali. Ha registrato quattro acclamati CD da solista per SIMAX Classics. Lavora regolarmente con compositori come Rolf Martinsson, Fredrik Högberg, Teppo Hauta - Aho, Bernard Salles, Paul Ramsier, Rune Rebne, Henrik Hellstenius, Jon Øyvind Ness, Gisle Kverndokk, John Persen, Asbjørn Schaatun, Ruben Sverre Gjertsen, Marcus Paus e Erlend Skumsvoll. È stato primo contrabbasso della Norwegian Opera Orchestra e successivamente della Norwegian Chamber Orchestra. Styffe è stato anche membro dell'ensemble da camera Borealis.

I concerti sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it.