Il Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Nozzano è la banda ufficiale del Comune di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 25 novembre 2019, 18:04

Un concerto di musica gospel, per aprire al meglio il periodo natalizio e dare un aiuto sostanzioso a giovani aspiranti medici. Anche quest’anno la Croce Verde P.A. Lucca organizza l’ormai tradizionale evento musicale di Natale

lunedì, 25 novembre 2019, 16:12

Al via sabato 30 novembre alle ore 21 al Teatro del Giglio con “Figure del femminino nel melodramma ottocentesco” la sesta edizione dei Puccini Days; eventi anche il 29 novembre e il 1° dicembre

lunedì, 25 novembre 2019, 13:13

Andrea Colombini dirigerà l'Orchestra Sinfonica di Sanremo il prossimo giovedì 5 dicembre: il presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca Festival, già direttore dell'Orchestra Filarmonica di Lucca, è stato invitato per un concerto che vedrà come protagoniste le musiche di Beethoven e Mozart (a partire dalle 17)

lunedì, 25 novembre 2019, 12:31

L’evento è programmato all’interno di un meeting di consoli e ambasciatori italiani della America Latina che si terrà in quei giorni ad Asunción

lunedì, 25 novembre 2019, 11:53

Presentazione ricca di rivelazioni quella di Ugo Nasi che si è tenuta sabato 23 novembre alla Ubik, brillantemente condotta dalla professoressa Erica Stilli

lunedì, 25 novembre 2019, 11:14

L'organizzazione del Concorso Canoro, "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", comunica che giovedì 28 terminano le iscrizioni per poter accedere alla VII Edizione del Concorso che si terra a Lucca sabato 30 novembre presso il Circolo "Asd Il Bilardo", situato in Via Viaccia, n254 - S. Anna Lucca