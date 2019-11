Cultura e spettacolo



“Il più grande SHOW - il musical” di Fabrizio Magnani a Ponte a Moriano

giovedì, 7 novembre 2019, 18:04

RASSEGNA “CHI È DI SCENA! PONTE A MORIANO AUTUNNO 2019”

Rassegna Teatrale di Compagnie Amatoriali Lucchesi

TEATRO COMUNALE “IDELFONSO NIERI”

Ponte a Moriano (Lucca)

Periodo di svolgimento: da sabato 07/09/2019 a domenica 29/12/2019

Domani venerdì 8 novembre si terrà il sesto appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Venerdì 8 NOVEMBRE 2019 - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” / Ponte a Moriano

Compagnia VitaminaDance

“Il più grande SHOW - il musical” di Fabrizio Magnani

Lo spettacolo

Inizio Ottocento, Phineas Taylor Barnum è il figlio di un sarto che muore catapultando il bambino nel buio di un’infanzia dickensiana. Ma P. T. crede nel sogno americano di inventarsi un’identità nobile ritagliata dalla stoffa dei sogni e il suo amore di gioventù, la dolce Charity, abbandona i privilegi della propria casta bramina per seguire le visioni di quello che diventerà suo marito e il padre delle loro due figlie. The Greatest Showman è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P. T. Barnum, The Greatest Showman racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Barnum Jr / Federico Puccinelli

Charity Jr / Nicole Pizza

O’ Maley, Benjamin Hallet / Michael Pierotti

Ms Bennet, Hannan Hallet / Daniela Sodini

Gertrude Stratton / Beatrice Nolli

Popolana / Chiara Aldi

La Contorsionista / Gemma Bertolani

L’Uomo Lupo / Livio Menicucci

Claire Stratton / Giulia Fratoni

Lettie Lutz / Irene Casiraghi

Anne Wheeler / Chiara Bertolozzi

Philip Carlyle / Daniel Cosci

Jenny Lind / Monica Puccetti

Helen Barnum / Matilde Fulvetti

Caroline Barnum / Carolina Magnani

Charity Hallet / Debora Frediani

P. T. Barnum / Fabrizio Magnani

E con i ballerini del “FREAK”, del “FLAMENCO” e della “DANZA OTTOCENTESCA”

Aiuto regia: Tiziana Madrigali

Costumi: Catia Di Giuseppe

Regia e coreografie di FABRIZIO MAGNANI

Questi i prossimi appuntamenti al Teatro Nieri.

FINALISSIMA DEL FESTIVAL REGIONALE “GRAND PRIX TOSCANA 2019”

Sabato 16 novembre 2019 - ore 21:15

Compagnia Teatro dell’Accadente

“Le serve” di Jean Genet

Venerdì 22 novembre 2019 - ore 21:15

Compagnia G.A.D. Città di Pistoia

“Allegretto ma non troppo” di Ugo Chiti

Sabato 23 novembre 2019 - ore 21:15

Compagnia I Commedianti

“La fortuna con l’effe maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio

Informazioni di servizio

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.