Il Puccini e la sua Lucca Festival torna al Travellers di Londra

martedì, 26 novembre 2019, 13:58

Il Puccini e la sua Lucca international Festival torna per il quarto anno consecutivo al Travellers di Londra: il prestigioso appuntamento è fissato per lunedì 2 dicembre, alle 19, nella sede dello storico e glorioso Club.

Il concerto "Puccini at the Travellers", organizzato dal Festival in collaborazione con Camera di Commercio di Lucca, Lucca Promos e The lands of Giacomo Puccini, è sponsorizzato dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, oltre che da Cadenza Piano Foundation. Inoltre, gode del patrocinio della Fondazione Giacomo Puccini, del Teatro del Giglio di Lucca e dello stesso Travellers Club.

La serata vedrà la presenza dei membri più in vista del più importante club londinese e, per il prossimo anno, è già prevista una replica che vedrà impegnata l'Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini, insieme al coro lirico della Versilia.

"Porteremo un programma quasi interamente pucciniano, con alcuni tributi a Verdi - commenta Colombini - all'interno di quella che per noi è un'occasione di grandissimo prestigio, oltre che motivo di particolare gioia per me, in qualità di membro del Travellers. Questa è una grande dimostrazione di fiducia da parte di uno dei club più esclusivi a livello mondiale, nonché il più importante club a livello britannico, essendo il ritrovo abituale dei corpi diplomatici britannici ed esteri che hanno sede a Londra.

Sul palco del Travellers, per alimentare una serata che si preannuncia indimenticabile, saliranno i solisti del Festival: i soprani Li Guoling, Francesca Maionchi e Rodica Picireanu, insieme ai tenori Simone Freudiani e Marco Mustaro, accompagnati dal pianoforte di Diego Fiorini.

In programma ci sono arie pucciniane tratte da Tosca, La Boheme, Manon Lescaut, Madama Butterly, Gianni Schicchi e Turandot. Non mancherà anche un tributo a Giuseppe Verdi, con musiche da Aida, Otello, Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata.