Cultura e spettacolo



Inaugura la mostra "Idee colorate"

sabato, 9 novembre 2019, 13:03

Venerdì 15 novembre alle 17 taglio del nastro per l'inaugurazione della mostra "Idee colorate" presso il Castello di Porta San Pietro sulle Mura urbane (n6) nel centro storico. Una porta per l'arte con le opere di Alma Scheik, con i suoi olii su tela, e Fabrizio Barsotti, acquarelli su carta, fino al 1 di dicembre in orario 14,30-17,30 a ingresso libero, nella sede del l'Associazione Lucchesi nel Mondo.