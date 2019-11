Incontro a Lucca in memoria di don Luigi Sturzo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 16 novembre 2019, 13:39

Si terrà a Lucca la terza edizione del Premio internazionale “Pino Massara”, riservato a giovani autori musicisti di Pop e di Jazz. Due serate di grande musica, il 21 e 22 novembre, nell’Auditorium del Suffragio dell’Istituto Musicale Boccherini, in cui ragazze e ragazzi under 35 si troveranno in gara valutati...

sabato, 16 novembre 2019, 11:47

Lo scrittore e avvocato milanese Ugo Nasi ieri è stato nuovamente a Lucca per parlare di Arcana Rubris, nell’ambito del ciclo “Agorà incontra gli autori” organizzato dalla biblioteca civica Agorà col patrocinio del comune

venerdì, 15 novembre 2019, 23:14

Che sia jazz, blues o rock è solo un dettaglio in un tale universo sonoro in cui musica e parole si compenetrano saldate da una voce unica

venerdì, 15 novembre 2019, 18:35

Domani si terrà al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano il primo appuntamento della finalissima del Festival Regionale “Grand Prix Toscana 2019”, inserito nel circuito del Gran Premio del Teatro Italiano, organizzato dai Comitati F.I.T.A. Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana

venerdì, 15 novembre 2019, 15:37

30 mostre diffuse in sette sedi a Lucca per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti di fotografia più interessanti del panorama europeo: Photolux, la biennale della fotografia, diretta da Enrico Stefanelli, apre le porte al pubblico dal 16 novembre all'8 dicembre

venerdì, 15 novembre 2019, 13:11

Tornano gli eventi per le famiglie con i laboratori per i più piccoli al Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. In occasione dei 100 anni dalla prima rappresentazione italiana del Gianni Schicchi, il Puccini Museum ha voluto celebrare questa ricorrenza e dedicando le attività didattiche a...