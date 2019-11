Cultura e spettacolo



Instore - Marracash allo Sky Stone & Songs presenta il suo nuovo album 'Persona' e incontra i fans

venerdì, 1 novembre 2019, 11:02

Martedì 5 novembre, alle 18.30, arriva a Lucca un vero e proprio calibro da 90 del rap italiano: sarà, infatti, ospite allo Sky Stone & Songs, Marracash, che presenterà il suo nuovo album, 'Persona', e incontrerà i fans per scambiare quattro parole con loro e firmare la copia del cd appena uscito.

Quello di Marracash a Lucca è un ritorno: era già stato protagonista, infatti, di un affollatissimo instore, assieme all'amico e collega Gué Pequeno, nel 2016, quando presentò l'album 'Santeria'. Da allora, però, Fabio Bartolo Rizzo (classe '79), ha seguito un percorso molto personale e profondo, che lo ha portato a dare vita all'album appena uscito, dal titolo 'Persona'. Un titolo non casuale, poiché parla di lui e del suo percorso di crescita che parte dal corpo per arrivare all'anima del rapper: ogni brano, infatti, parla di una parte del corpo, dai denti al cervello, dal fegato ai polmoni, ma anche del cuore e dell'anima e raccontano il viaggio che Fabio/Marracash ha compiuto dentro se stesso, per uscire da una situazione che lo stava distruggendo. «Ho ucciso Marracash», ha dichiarato il rapper che con questo album rivela una dimensione decisamente diversa di sé, parlando di depressione, di attacchi di panico e di una relazione sentimentale che lui stesso definisce 'tossica', per quello che gli trasmetteva. Nonostante la durezza e l'oscurità sia dei temi trattati, sia dei suoni presenti sull'album, 'Persona' non è un disco che 'deprime', bensì è un album che dimostra - forse ancora una volta - come Marracash sia una persona, appunto, con una grande voglia di riscatto e con la tenacia di farcela. Importanti i featuring presenti nel disco, che hanno, però, la caratteristica di essere dei veri e propri contributi su un determinato tema, che non una presenza. E, così, troviamo accanto a Marracash, rapper giovani e nomi notissimi: Guè Pequeno, Luchè, Coez, Cosmo, Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Tha Supreme e Sfera Ebbasta, che vanno ad arricchire questo disco che resta uno dei più attesi del 2019.