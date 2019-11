Cultura e spettacolo



Invitti per te cadendo, Italia

martedì, 26 novembre 2019, 10:54

di luciano luciani

Pesante il clima di umiliazione e rabbia in cui versava l'esercito italiano, o almeno quello che ne rimaneva, dopo l' 8 settembre 1943, “la pagina più brutta della guerra italiana” per lo storico militare Giorgio Rochat, per il suo collega Ernesto Galli della Loggia una data che sancisce addirittura “la morte della Patria”.

Scoramento, smarrimento di ufficiali e soldati, difficoltà materiali e logistiche, reticenza e sospetto degli Alleati: tutto sembrava congiurare per impedire che si ricostituisse almeno una piccola parte delle Forze Armate tricolori in grado di contribuire alla cacciata dei tedeschi dal Paese, secondo il sentimento della quasi totalità del nostro popolo. Se i Comandi Alleati diffidavano delle nostre truppe, rilevandone precedenti prove di scarsa efficienza e insufficiente combattività. pure era di estrema importanza morale e politica che unità regolari italiane partecipassero alla liberazione della penisola dalla presenza tedesca. Non vanno dimenticate, infatti, le premesse formulate alla firma dell’armistizio da parte degli anglo-americani: il trattamento riservato all’Italia al momento della pace sarebbe stato determinato anche dal contributo militare alla guerra contro i tedeschi e le prove di eroismo fornite dai nostri soldati a Roma, in Corsica, in Grecia, in Jugoslavia, testimoniavano di una rinnovata vitalità dell’esercito italiano.

Così, mentre la spinta offensiva alleata dopo lo sbarco di Salerno si andava rapidamente esaurendo poco al di là del Sangro e si arrestava sul Garigliano e sul Rapido, il Comando Alleato finalmente permise che si ricostituisse a Brindisi, con mezzi esclusivamente italiani, un piccolo corpo combattente, il I° Raggruppamento motorizzato.

Limitato a 5500 uomini, in massima parte volontari, il Raggruppamento risultava piuttosto eterogeneo: un battaglione anticarro proveniente dalla Divisione ‘Piceno’, tre battaglioni di fanteria, un reggimento d' artiglieria, genieri, carabinieri, autieri, mentre il quadro ufficiali veniva completato coni giovanissimi allievi dell’Accademia Navale di Livorno. Toccaò al generale Dapino, già comandante della ‘Legnano’, il compito, tutt’altro che semplice, di riorganizzare, coordinare, amalgamare uomini dalla provenienza e dalla esperienza assai diversa, vincendo al tempo stesso disorientamento, sfiducia e diffidenza.

Trascorso un breve periodo di addestramento presso Lecce, gli Alleati decidevano di portare in linea di combattimento il Raggruppamento Motorizzato integrato tra le truppe della V° Armata Americana agli ordini del generale Clark.

Nella notte tra il 6 ed il 7 dicembre, gli uomini di questo ricostituito primo embrione di un rinnovato esercito italiano, prendevano posizione attestandosi a cavallo della importante rotabile Napoli-Cassino-Roma, sostituendosi agli ormai logorati soldati americani del 142° Reggimento. Eravamo ormai alla vigilia del battesimo del fuoco.

Obbiettivo del Raggruppamento era la conquista di Monte Lungo, punto chiave di ogni altra successiva volontà offensiva: un dosso scabro, roccioso, privo di vegetazione saldamente tenuto dal III° Battaglione del XV° Regg. Panzergrenadiere e da esperti reparti della Divisione Goering, sistemati lungo posizioni quasi imprendibili scavate nella roccia. All’alba dell’8 dicembre, tra la nebbia, l’assalto. L’azione veniva arrestata solo quando i soldati italiani scoperti sul fianco sinistro e privi di un valido aiuto da parte dell’artiglieria americana, subivano un violentissimo contrattacco tedesco. Fanti e bersaglieri si inchiodavano allora sulle proprie posizioni, resistendo, attaccando di nuovo, misurandosi in cruenti corpo a corpo con gli sperimentatissimi veterani della Goering. Pur duramente provato il Raggruppamento rimaneva in linea fino al 16 dicembre, quando, nel contesto di un’azione più ampia e meglio concertata, realizzava il proprio obbiettivo: la conquista della quota 343 di Monte Lungo su cui, per la prima volta nella guerra, si videro sventolare assieme il tricolore e la bandiera americana.

Non mancarono riconoscimenti alla condotta delle nostre truppe. Così si espresse in un messaggio il gen. Clark: “Desideravo congratularmi con gli ufficiali e soldati al vostro comando per il successo riportato nel loro attacco a Monte Lungo e su quota 343. Questa azione dimostra la determinazione dei soldati italiani a liberare il loro paese dalla dominazione tedesca, determinazione che può ben servire come esempio ai popoli oppressi d’Europa”. Gli fece eco il gen. Walker, comandante la 36° Divisione americana, scrivendo al gen. Dapino: “L’operazione combinata per l’occupazione di Monte Lungo, che è stata recentemente condotta a termine, è un grande successo. Il modo col quale tutte le truppe partecipanti hanno svolto il loro compito merita il più grande elogio...”

Anche la stampa internazionale, si impadronì della notizia del positivo esordio delle nostre Forze Armate a fianco degli Alleati, confortando quanti, negli Usa e in Gran Bretagna, avevano avuto fiducia nel nostro popolo e nei suoi soldati. Il quotidiano conservatore “Times”, sempre fedele alla linea del governo inglese di ridimensionare la portata del contributo italiano al conflitto, non può, in una corrispondenza ‘a caldo’ del 15 dicembre, tacere dell’eroismo dimostrato dai nostri soldati: “ Molto è stato detto circa la prima apparizione degli italiani in linea, ed è ora possibile riconsiderare la loro prova. Hanno sofferto perdite pesanti, una circostanza che è stata messa a carico della inabilità nei primi stadi dell’attacco. Fu tuttavia una prode inabilità. Essi avanzarono per la salita, alpini e bersaglieri, marciando diritti e cantando. Incontrarono un fuoco imprevisto di mitragliatrici e mortai sul loro fianco sinistro, che ritenevano sicuro; l’errore può essere come può non essere stato loro. Essi medesimi dicono che iniziarono l’azione troppo presto dopo il loro arrivo in linea per riconoscere il terreno su cui dovevano avanzare;… Nonostante le perdite sotto le mitragliatrici essi si avvicinarono tanto al nemico per venire al combattimento alla baionetta e a bombe a mano, Guadagnarono terreno, e poi dovettero ritirarsi, ma si aggrapparono ad una zona del terreno che avevano guadagnato, e tuttora vi si aggrappano”.

Il prezzo pagato dai nostri soldati, in questa vicenda bellica fu di 76 caduti, 263 feriti, 166 dispersi. Senza retorica e con la semplicità che deriva dalla coscienza di essersi battuti per una causa giusta, così suona la lapide apposta presso il cimitero militare di Montelungo: “ Quando era per i fratelli smarriti vanità sperare, follia combattere, noi soli quassù accorremmo, invitti per te cadendo, Italia!”