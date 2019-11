Cultura e spettacolo



Jazz e pop: due serate di musica per il Premio Massara

sabato, 16 novembre 2019, 13:39

Si terrà a Lucca la terza edizione del Premio internazionale “Pino Massara”, riservato a giovani autori musicisti di Pop e di Jazz. Due serate di grande musica, il 21 e 22 novembre, nell’Auditorium del Suffragio dell’Istituto Musicale Boccherini, in cui ragazze e ragazzi under 35 si troveranno in gara valutati da una giuria ufficiale, ma non solo. Infatti il risultato sarà determinato anche dal voto del pubblico che esprimerà le proprie preferenze sui giovani artisti che si esibiranno.

Promotore dell’evento il Movimento autori professionisti, in collaborazione con il Circolo del Jazz di Lucca e con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

I musicisti più meritevoli si aggiudicheranno i premi che questa edizione mette in palio grazie al supporto della SIAE, che ha messo a disposizione un contributo di 18 mila euro.

Verranno premiati i primi tre classificati delle due categorie musicali, Jazz e Pop, che, oltre ad aggiudicarsi importanti premi in denaro, avranno la grande occasione di mettersi in mostra in una rassegna importante e riconosciuta, che contribuisce a rafforzare in Italia e all’estero l’immagine - e la sostanza - di Lucca città della musica.

E poi c’è la grande soddisfazione di suonare nel ricordo di Pino Massara, compositore, interprete e direttore d’orchestra, che ha collaborato con artisti come Adriano Celentano, Renzo Arbore e Fausto Leali, in Italia, e con grandi interpreti internazionali del calibro di Nat King Cole, Dean Martin, Wilson Pickett, Shirley Bassey e Dalida.

Ma non solo. Grande talent-scout Massara nel ‘66 scopre e lancia con “Nel sole” la carriera di Al Bano e negli anni ’70, con una propria etichetta discografica, porta al successo Franco Battiato e Red Canzian (Pooh).

Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per due serate di grande musica, all’insegna della creatività e del talento. Un’opportunità per i giovani di crescere e affermarsi, un’occasione per il pubblico di ascoltare grandi esibizioni.

Le serate sono ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 21. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.mapautori.it.