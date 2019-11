Cultura e spettacolo



Laboratori per i più piccoli al Puccini Museum

venerdì, 15 novembre 2019, 13:11

Tornano gli eventi per le famiglie con i laboratori per i più piccoli al Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. In occasione dei 100 anni dalla prima rappresentazione italiana del Gianni Schicchi, il Puccini Museum ha voluto celebrare questa ricorrenza e dedicando le attività didattiche a questa opera buffa.

Primo appuntamento domenica 17 novembre con Recita meglio di un giullare, laboratorio con i ragazzi che hanno partecipato al progetto di robotica tenutosi nell'Istituto Comprensivo Lucca 2, un'esperienza di comunicazione tra l'arte antica del teatro di figura e i moderni burattini- robot nell'ambito del progetto PON "Ragazzi all'Opera ragazzi".

I ragazzi durante il progetto hanno programmato i robot con vari sistemi operativi e hanno messo in scena parti dell'opera Gianni Schicchi sotto la guida delle insegnanti Antonella Colombini, Silvia Riani ed Anna Maria La Manna.

Durante il laboratorio, consigliato per bambini dagli 8 ai 12 anni, in programma domenica 17 novembre 2019 alle ore 15:30 presso il Bookshop del Puccini Museum, i ragazzi saranno tutor ai coetanei che vorranno cimentarsi nel "far muovere" alcuni dei personaggi – robottini – burattini.

Per partecipare all'evento organizzato dal Puccini Museum è richiesta la prenotazione (saranno evase in base all'ordine cronologico d'arrivo fino ad esaurimento dei posti).

Per le famiglie sarà comunque possibile visitare il Puccini Museum in maniera indipendente usufruendo della riduzione biglietto famiglia. Per informazioni e prenotazioni: www.puccinimuseum.org – Tel. 0583 1900379 - visite@puccinimuseum.it



Francesca Sargenti