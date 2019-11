Cultura e spettacolo



“Lasciala Libera di Volare”, iniziativa dell’ISI Pertini contro la violenza sulle donne

martedì, 19 novembre 2019, 09:04

L’ISI “Sandro Pertini”, intende sensibilizzare gli studenti, celebrando la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il 25 novembre, non è una data scelta a caso, ma vuole ricordare un brutale assassinio avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana, ai tempi del dittatore Trujillo. Tre sorelle, di cognome Mirabal, considerate rivoluzionarie, furono torturate e strangolate. Venne simulato un incidente, e furono ritrovate in fondo ad un burrone. Purtroppo non ovunque, le cose sono cambiate da quel giorno; basti pensare alle bambine che in certe zone del mondo vengono stuprate, vendute spose, e uccise, ma anche a casa nostra, dove la violenza è spesso nascosta in ambito domestico.

La giornata è stata istituita dall’ONU nel dicembre 1999. La matrice della violenza contro le donne può essere rintracciata ancora oggi nella disuguaglianza dei rapporti tra uomini e donne, e la stessa Dichiarazione adottata dall’Assemblea Generale Onu parla di violenza contro le donne come di “uno dei meccanismi cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”. La Seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, definiva così i diritti delle donne: “I diritti umani delle donne sono un’inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo [1]sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l’obiettivo prioritario della comunità internazionale”. Dal punto di vista interno In Italia si è giunti solo nel 2013 all’emanazione della cosiddetta legge sul femminicidio d.l. 14 agosto 2013, n.93.

Se la legge va in una direzione positiva, i dati Istat, descrivono invece, una situazione allarmante relativa alla violenza di genere: quasi sette milioni di donne italiane fra i 16 e i 70 hanno subito violenza, di queste, 2 milioni hanno subito violenza da partner, attuali o ex. Anche tra le giovanissime dichiarano di aver subito una qualche forma di violenza in ambito familiare e scolastico. Si tratta di numeri impressionanti, ma probabilmente sottostimati, in quanto occorre aggiungere tutti quei casi in cui si subisce violenza senza esserne nemmeno del tutto consapevoli.

La consapevolezza della violenza subita: quando pensiamo alla violenza subita da una donna, quasi sempre immaginiamo che sia stata schiaffeggiata, minacciata , e quasi sempre immaginiamo che ciò avvenga in un ambiente degradato caratterizzato da scarsa cultura e da condizioni economiche difficili. Ecco che appare il classico stereotipo, che rischia di non farci considerare tanti altri tipi di violenza, gravi quanto quelli più evidenti, e spesso associati alla scarsa consapevolezza da parte della vittima.

Essere controllate in modo costante e soffocante dal partner, vedersi negato l’accesso alle risorse economiche dal marito o compagno, essere costrette ad avere un rapporto sessuale contro la propria volontà anche se trattasi del marito, essere derise o insultate in pubblico, essere escluse dal prendere decisioni inerenti i propri figli, sono solo alcuni esempi di una violenza che non lascia i segni evidenti sulla pelle, ma lascia segni profondi nell’anima, innescando spesso sintomi come la perdita di autostima. Si tratta di violenza psicologica.

“Perché si parla spesso di violenza sulle donne come di raptus momentanei? Quanto contano invece la condizione femminile nella società, la violenza domestica, l’assenza di un’educazione di genere e ai sentimenti?” Si potrebbe partire proprio da questa riflessione: i raptus non esistono, ma esiste una cultura della violenza da sradicare, e la scuola si pone proprio questo obiettivo attraverso la celebrazione di questa giornata, il cui obiettivo deve essere quello dell’educazione all’affettività.

Cosa sta succedendo nella testa degli uomini? Perché nonostante si parli tanto della parità dei sessi e dei diritti delle donne, le cronache ci rilasciano dei veri e propri bollettini di guerra?

Oggi il gesto è sempre più un sostituto della parola. Quando non riusciamo a dare un nome alle nostre emozioni, perdiamo la capacità di guardare dentro noi stessi ed è come se interrompessimo il meccanismo di elaborazione dei nostri disagi. Un apparato emotivo che non riesce a tradurre l’emozione in parola, scivola più facilmente nel gesto violento, unica forma espressiva che riesce a manifestare. C’è da tener conto, anche del processo di disumanizzazione che l’età della tecnica ha portato nel mondo del lavoro. Un’accelerazione sempre più forte verso regole di efficienza e di competitività che chiedono alle persone di soffocare le emozioni, di essere anaffettive e produttive in ogni istante della vita lavorativa. Se fuori sei controllato e perfetto, le ansie e le emozioni trattenute le scarichi nell’ambito familiare, ecco perché spesso la famiglia diventa il luogo dove può accadere di tutto, come purtroppo ci raccontano le cronache.

Le donne oggi spaventano l’uomo, per la loro entrata nel mondo del lavoro, per la paura che hanno di perdere il potere, ma la loro emancipazione economica non è affatto completa, se si escludono pochi casi di donne che occupano veramente dei posti di potere, la maggioranza, invece, soffre spesso stipendi più bassi e una difficile ascesa ai vertici delle organizzazioni, inoltre le donne spesso devono scegliere tra far carriera o figli, senza che sia stato compreso in pieno, proprio il valore aggiunto che può donare una donna-mamma, in relazione alle sue indubbie capacità organizzative.

Lo stupro

Questa odiosa violenza è in crescita, specie nelle grandi città, anche in pieno giorno, e per strada, ma anche in casa, ad opera di amici, fidanzati, mariti ed ex. Assistiamo sgomenti alle confessioni di gruppi di giovani ragazzi che stuprano come si trattasse di un orribile gioco: se l’è cercata, aveva bevuto, aveva accettato un passaggio, mi aveva incoraggiato, mi invitava con lo sguardo, queste sono solo alcune delle frasi più ricorrenti nei processi di stupro.

Alla radice di queste aggressioni, c’è un fraintendimento: oggi le ragazze ostentano il corpo, la bellezza esibita è il loro biglietto da visita, non è un offrirsi, ma è solo un’esibizione narcisistica, sono i maschi che lo sentono come un invito. Questa esibizione richiederebbe una maturità che non c’è. Inoltre, ormai anche i giovanissimi hanno l’accesso alla pornografia, dove il rapporto sessuale è spesso violento e falsato. Il meccanismo è sempre quello: voglio tutto e subito e me lo prendo con la forza, l’educazione emotiva manca e scatta il gesto.

L’atto dello stupro è l’assenza dell’elaborazione del pensiero emotivo, è l’assenza della relazione con la donna.

La politica e la scuola

Quante volte sentiamo urlare le parole “castrare” e “ pena di morte”….e così via con l’intero catalogo di frasi ad effetto. Invece, occorre educare fin da piccoli, inserire nei programmi scolastici l’educazione sessuale, sensibilizzare gli studenti attraverso letture, promuovere iniziative relative alla visione di film e spettacoli teatrali in tema, fare degli stessi alunni, attori di teatro civile, alzare il livello culturale, superare la visione stereotipata dei ruoli uomo-donna, aumentare le opportunità di lavoro femminile ed incrementare gli asili nido per una fattiva possibilità di successo, riconoscere la donna che ha figli come una risorsa per le aziende e non come un peso, rendere le pene più severe, riconoscendo che la violenza subita da una donna deve essere equiparata a reati gravissimi contro la persona, aumentare le risorse economiche per le strutture che ospitano donne vittime di violenze.

Ogni violenza su una donna, è il risultato di un fallimento educativo.

La giornata rappresenta il momento finale di un ben più ampio progetto di “Educazione alle differenze e al rispetto di sé e dell’altro”, voluto fortemente dalla DS professoressa Daniela Venturi, che ha visto avvicendarsi, varie attività laboratoriali ( letture, performance teatrali, elaborati multimediali) dirette dalle professoresse Daniela Provenzano e Veronica Radici e che hanno coinvolto diverse discipline, permettendo agli studenti partecipanti, di elaborare dei compiti autentici, che verranno presentati nell’auditorium dell’Istituto.

Nel dettaglio la mattinata si aprirà con l’intervento del regista Pino Pulella che presenterà uno stralcio del cortometraggio “Artificio di coscienza”, che affronta la tematica della violenza sulle donne, premiato all’International Film Festival 2019 di Madrid, seguirà un breve excursus della professoressa Veronica Radici sul panorama legislativo a protezione delle donne vittime di violenza, ancora un intervento di un rappresentante dell’associazione Luna Onlus, infine l’evento si concluderà con l’intervento della psicologa Anna Chiara Pisani che risponderà alle domande degli studenti. Il manifesto, simbolo della giornata è stato realizzato da una classe del Grafico sotto la direzione del professore Gennaro Golia.

Le classi che hanno preso parte al progetto sono: 1B WCM, 2A TGC, 2 C ITT, 4B ITT, 4B TGC

Si elencano gli approfondimenti consigliati e utilizzati nel percorso formativo degli studenti:

Letture

“ La passione di Artemisia” Susan Vreeland

“Ferite a morte” Serena Dandini

“Lolita a Teheran” Azar Nafisi

“IL male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica” Nicoletta A. Hornby

“Il secondo sesso” S. De Beauvoir

“Io ci sono La mia storia di non amore” Lucia Annibali

“L’amore rubato” Dacia Maraini

“Sii bella e stai zitta” Michela Marzano

Film

“Thelma e Louise” Ridley Scott

“Sotto accusa” Jonathan Kaplan

“A letto con il nemico”Joseph Ruben

“Primo amore” Matteo Garrone

“Mustang”Deniz Gamze Erguven

Teatro

“Lo stupro” Franca Rame

“Sono solo parole” Paola Cortellesi

Canzoni

“Mai per amore” Gianna Nannini, “Ballata triste” Nada, “Nessuna conseguenza”Fiorella Mannoia, “What kind of man” Florence and the machine, “ Oh Mother” Cristina Anguilera, “La signora del quinto piano”, “Mio zio” Carmen Consoli, “Til it Happens to you” Lady Gaga,” Little black sand” Sia, “Girl just want to have fun” Cyndi Lauper, “Every breath you take” Police.

Le Storie

“Ipazia” matematica, astronoma e filosofa greca, uccisa da una folla di cristiani in tumulto nel 415 dopo Cristo. Definita una rivoluzionaria e martire della libertà di pensiero.

“Franca Viola” La prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore dopo essere stata stuprata, divenne nel secondo dopoguerra, il simbolo dell’emancipazione delle donne italiane.

“Artemisia Gentileschi” pittrice e prima donna ad entrare nell’ Accademia dei Lincei di Firenze, la sua vita fu segnata da una terribile violenza subita, nel 1611 fu stuprata da un amico del padre, dovette subire il processo, deponendo le sue ragioni sotto tortura (le vennero schiacciate le dita), aggiungendo la vergogna al dramma.

La caccia alle streghe

“Storie di donne indomabili dai roghi medioevali al movimento “MeToo” Mona Chollet

“Caterina De Medici” Ilaria Simeone

Ascoltiamo gli studenti ( le loro produzioni)

Producono una sceneggiatura, selezionano attori, producono uno spettacolo teatrale da proporre nell’auditorium dell’ISI Pertini di Lucca.

Elaborano riflessioni e domande per attivare un dibattito con la presenza di esperti (forze dell’ordine, psicologi)

Elaborano una descrizione del fenomeno della violenza sulle donne, utilizzando lo strumento Google Sites

Elaborano un articolo di giornale sul tema della violenza sulle donne

Preparano delle domande per intervistare le studentesse della propria scuola, prendendo spunto dai questionari Istat relativi al fenomeno della violenza subita dalle donne, ed elaborano i risultati.

Producono un manifesto per la giornata

Producono cartelloni

Realizzano un fumetto

Raccontano le storie di donne che hanno subito violenza, o la trama dei libri o film che hanno scelto

Cantano, recitano poesie con accompagnamento di strumenti musicali, raccontano le proprie emozioni

“Voglio che tu sia quello che sei, riconosco la tua alterità”

Sant’Agostino