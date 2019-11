Cultura e spettacolo



Lia Piano al Real Collegio con la sua 'Planimetria di una famiglia felice'

martedì, 12 novembre 2019, 18:52

di gina truglio

Mercoledì 13 novembre alle ore 18.30 sarà presentato al Real Collegio di Lucca il libro di Lia Piano "Planimetria di una famiglia felice" edito da Bompiani.

Sono stata chiamata a presentarlo dalla mia amica Mita, che quando me ne ha parlato mi ha lasciato perplessa, semplicemente perché me lo ero persa!! Può capitare in un mare di libri, ma in questo caso avrei perso qualcosa di unico e di speciale...

Lia Piano è figlia d'arte, nel senso che si occupa di architettura dirigendo la Fondazione intitolata al suo grande babbo, Renzo, ma qui finiscono le analogie. "Planimetria di una famiglia felice" è il primo romanzo di Lia e devo dire che ha fatto centro al primo colpo perché si fa leggere tutto d'un fiato e come tutti i libri che mi incantano non vedo l'ora di presentarlo. Nel frattempo per farvi conquistare anche a voi dalla magia anticipiamo qualche curiosità con questa intervista all'autrice:

In una piccola prefazione, nelle prime pagine di questo libro, 'quasi' minaccia in maniera molto scherzosa e sottolinea chiaramente che fatti e personaggi sono frutto della fantasia e che se qualcuno si riconosce nel libro ha bisogno di un paio di occhiali...

Sì, l'unico "personaggio" vero è la casa. Questo libro nasce in seguito al trasloco dalla mia casa d'infanzia, dove sono nata e cresciuta, a tutte le sensazioni che ho provato nel vederla, improvvisamente, vuota e disabitata. E' nata lì la scintilla per questa storia che racconto. In un lampo l'ho rivista come se fossi bambina, e l'ho raccontata nello stesso modo: guardandola a un metro di altezza.

Perché questo titolo? Ha a che fare con il suo lavoro?

Niente di più lontano. Il primo titolo doveva essere "Trinitrina", battezzato già cosi da due anni. Quando la mia editor mi ha prospettato un cambio, ho pensato che non se ne doveva neppure parlare. Poi però ho cambiato idea quando mi ha fatto vedere il sommario: effettivamente ogni capitolo corrispondeva ad una parte della casa, e aveva una sua funzione narrativa, un suo ragionamento. Era davvero una planimetria, solo che invece di disegnarla l'avevo raccontata.

Come le ho detto la sensazione immediata che ho avuto dopo averlo letto è stata di una grande serenità, una magia particolare che aleggia nell'aria.

Vero. Ne ho anche avuto la riprova e questo mi ha emozionato. Una sera durante una presentazione, è intervenuta una signora del pubblico, molto anziana, che mi ha raccontato dei ricordi che le aveva fatto venire a mente il mio libro riferiti al suo babbo, vissuto molti anni fa. Ecco questa credo che sia la magia di questo libro, essere una storia senza tempo.

Ritorniamo al libro autobiografico.

Come ho detto nella prefazione non lo è, ma è inevitabile che nei genitori protagonisti della storia ci sia un omaggio alla mia mamma e al mio papà. O meglio, alla grande palestra di libertà e gioia che è stata la mia infanzia.

Voglio chiudere questa breve intervista con un estratto del libro che trovo semplicemente vero: "La maestra mi aveva spiegato che i libri sono stati un tempo alberi. Che la cellulosa proviene dal legno. Anche questo non era del tutto vero: i libri mettevano le radici. Se c'erano i libri significava che quella era casa. Finalmente ci eravamo fermati".

Aspettiamo Lia Piano per farci raccontare da lei questa bellissima storia.