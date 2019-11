“Liberi dentro”: a Lucca il bilancio di un anno del progetto di riabilitazione dei detenuti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 22 novembre 2019, 14:57

Torna a grande richiesta, a conclusione delle celebrazioni per i 30 anni della Cooperativa La Mano Amica, il musical più esplosivo di sempre, portato in scena da Vijay Pierallini con Movinart Dance Studio e LYM Academy Lucca. Appuntamento il 10 dicembre alle 20,30 al teatro del Giglio

venerdì, 22 novembre 2019, 11:51

Piazza Fontana. Storia di una strage impunita, Benedetta Tobagi, Paolo e Matteo Dendena. Coordina Piero Ceccatelli, giornalista de La Nazione. Sabato 23 novembre 2019, ore 21. Conquiste. Lucca, chiesa di San Francesco. Ingresso gratuito. biglietti prenotabili online sul sito www.fondazionecarilucca.it

venerdì, 22 novembre 2019, 11:32

Lo scrittore e avvocato milanese Ugo Nasi torna a Lucca per presentare “L’Ultimo Affresco”, il terzo volume della saga del mistero, che si compone delle Pagine Perdute (2015) e di Arcana Rubris (2017)

venerdì, 22 novembre 2019, 11:24

Con il prossimo week-end (sabato 23 e domenica 24) si chiude il Cluster Music Festival, dedicato allamusica contemporanea, con la presenza di due artisti di fama mondiale

giovedì, 21 novembre 2019, 19:22

Domani (venerdì 22 novembre) si terrà al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano il secondo appuntamento della finalissima del Festival Regionale “Grand Prix Toscana 2019”, inserito nel circuito del Gran Premio del Teatro Italiano, organizzato dai Comitati F.I.T.A. Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana

giovedì, 21 novembre 2019, 11:22

Un'occasione unica, un grande regalo che Photolux fa al suo pubblico: sono le visite guidate speciali, gratuite in quanto incluse nel prezzo di un solo biglietto, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre e sabato 7 dicembre alla biennale di fotografia diretta da Enrico Stefanelli, inauguratasi proprio in questi...