Lucca con i bambini: al Bucaneve di Santa Maria a Colle tante attività per i più piccoli

sabato, 9 novembre 2019, 10:37

Sono ripartite le attività della Ludoteca di Comunità che il comune di Lucca ha realizzato al Centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle nella ex scuola restituita alla popolazione grazie al Patto di Collaborazione Civica fra il comune stesso e cittadini. La Ludoteca offre molte attività gratuite a genitori e bambini da zero a sei anni anche grazie al progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà", coordinato dal comune di Lucca e finanziato dall'impresa sociale Con i Bambini.



"Siamo molto contenti di aver inaugurato questo presidio educativo di comunità in un territorio, come quello dell'Oltreserchio, che ne era privo -dice l'assessora alle politiche formative del Comune di Lucca Ilaria Vietina-. La risposta alle attività è stata fino ad oggi ottima e ci auguriamo che i genitori vogliano prendersi personalmente cura di questo spazio in futuro, proponendo essi stessi iniziative per bambini e famiglie, come avviene nel centro di cittadinanza".



Di seguito alcune delle novità in partenza alla Ludoteca: martedì 12 novembre inizierà "Genitori e bimbi in movimento!", un corso di educazione motoria per bambini dai 3 ai 5 anni insieme ai genitori, organizzato ogni martedì fino a marzo dal Panathlon International, dalle 16.30 alle 17 per bambini di 3 anni e dalle 17.15 alle 18 per quelli di 4 e 5 anni. Necessaria iscrizione al 3463253816‬.



Il 12 e 19 novembre dalle 16.30 alle 18.30 la Città delle Donne organizzerà un incontro di letture animate e laboratori dal titolo "Non voglio essere una principessa rosa!, che porteranno a riflettere sugli stereotipi di genere attraverso il gioco.



La Ludoteca è poi aperta tutti i sabato mattina dalle 10 alle 12.30 e tutti i mercoledì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, ad eccezione dei festivi. In queste occasioni, oltre al gioco libero, le educatrici della cooperativa La Gardenia promuoveranno il percorso "Sperimentiamo insieme!": laboratori di arte, musica e gite in natura per bambini e famiglie insieme, con l'obiettivo di rafforzare, giocando, le relazioni tra genitori, nonni, educatori e tutta la comunità.



Queste attività si sommano a quelle già iniziate, come la piccola scuola per genitori "Nessuno cresce da solo", che si tiene il sabato pomeriggio. Per informazioni e per conoscere il calendario delle attività scrivete a ludotecabucaneve@gmail.com, oppure visitate il sito https://percorsiconibambini.it/luccain/ e la pagina facebook di Lucca In @luccaconibambini.