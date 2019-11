Lunedì arrivo dei nuovi allievi e quarto simposio della ricerca alla Scuola IMT

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 15 novembre 2019, 15:37

30 mostre diffuse in sette sedi a Lucca per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti di fotografia più interessanti del panorama europeo: Photolux, la biennale della fotografia, diretta da Enrico Stefanelli, apre le porte al pubblico dal 16 novembre all'8 dicembre

venerdì, 15 novembre 2019, 13:11

Tornano gli eventi per le famiglie con i laboratori per i più piccoli al Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca. In occasione dei 100 anni dalla prima rappresentazione italiana del Gianni Schicchi, il Puccini Museum ha voluto celebrare questa ricorrenza e dedicando le attività didattiche a...

venerdì, 15 novembre 2019, 12:58

Copia del libretto di lavoro di Tosca esposta al Museo Casa Natale di Lucca in esposizione da domani fino al 12 gennaio 2020 presso il Museo Teatrale alla Scala di Milano, grazie alla collaborazione tra collaborazione tra la Fondazione Giacomo Puccini, l'Archivio Storico Ricordi e il museo milanese

venerdì, 15 novembre 2019, 12:21

Domenica 17 novembre alle 17 all'auditorium "L. Boccherini" è in programma il terzo appuntamento con l'esecuzione integrale dei quartetti di Ludwig van Beethoven commissionata al Quartetto Adorno dall'Associazione musicale lucchese

venerdì, 15 novembre 2019, 12:18

Domenica 24 novembre alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Vito (Via Monsignor Enrico Bartoletti – Lucca), si terrà un concerto di beneficenza organizzato da CTT Nord per raccogliere fondi a favore dell’UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Lucca Unlus-Aps)

venerdì, 15 novembre 2019, 12:12

Franco Branciaroli, Massimo De Francovich e la compagnia dello spettacolo "Falstaff e il suo servo" in programma in questi giorni al Teatro del Giglio saranno protagonisti del primo degli "Incontri con gli attori": il ciclo di appuntamenti che vede i protagonisti della stagione teatrale 2019/2020 del Teatro del Giglio dialogare...