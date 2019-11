Cultura e spettacolo



L’unità multidisciplinare di senologia al Desco per parlare di alimentazione e benessere

sabato, 30 novembre 2019, 16:09

“Dialogo tra fast e slow. Alimentazione e benessere tra salute e malattia”. Questo il titolo dell’evento, a cura dell’unità multidisciplinare di Senologia di Lucca, che si è svolto oggi (30 novembre) nell’ambito della 15esima edizione del “Desco” al Real Collegio di Lucca.

Il centro di Senologia di Lucca è stato riconosciuto come Breast Unit nel 2014. E’ una struttura totalmente dedicata alla diagnosi ad al trattamento del tumore della mammella, per gestire in maniera integrata le problematiche connesse a questo tipo di neoplasia ancora molto diffuso.

Erano presenti al Real Collegio alcuni componenti del team multidisciplinare: il senologo, responsabile del percorso, Aroldo Marconi, l’oncologa Lucia Tanganelli, la radioterapista Simona Cristallini, le psicologhe Ilaria Tocchini e Lucia Da Valle, l’oncologa che si occupa di nutrizione Cristina Noberasco.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che il cibo contribuisce alla salute ed al benessere del corpo e della mente ed è stato approfondito in maniera particolare il tema del tempo: anche nella malattia oncologica è possibile che si possa creare un andamento veloce-lento e questo argomento diventa un filo che attraversa i percorsi di cura, dalla diagnosi al trattamento del tumore, fino alla nutrizione ed allo stile di vita, proprio come succede a tavola. si stabilisce quindi un dialogo tra dimensioni che sembrano non poter comunicare tra loro.