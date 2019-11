Cultura e spettacolo



"Mamma Mia - The Show" torna a grande richiesta al Teatro del Giglio

venerdì, 22 novembre 2019, 14:57

Torna a grande richiesta, a conclusione delle celebrazioni per i 30 anni della Cooperativa La Mano Amica, il musical più esplosivo di sempre, portato in scena da Vijay Pierallini con Movinart Dance Studio e LYM Academy Lucca. Appuntamento il 10 dicembre alle 20,30 al teatro del Giglio (Lucca). Aperta la prevendita alla biglietteria del teatro. Il ricavato in favore delle persone con disagio mentale

Just one look and I can hear a bell ring! One more look and I forget everything! Mamma mia! Here we go again! Tornano le più belle canzone degli ABBA nel musical diretto da Vijay Pierallini che ha fatto ballare tutto il teatro del Giglio (Lucca) lo scorso 5 gennaio. Torna sempre nel prestigioso teatro cittadino, il 10 dicembre 2019 alle 20,30, con biglietto unico a 10 euro e la stessa energia esplosiva che il gruppo pop svedese ha saputo mettere nelle sue musiche, oltre alla meravigliosa storia d’amore resa celebre dal film.

Aprirà la serata la compagnia teatrale “I sorvegliati speciali”, compagnia teatrale dell'associazione NormalMente che si occupa anche di servizi a sostegno a persone con disagio mentale, con lo spettacolo “La guerra dei due pianeti Marte e Venere”. A seguire il coro a 4 voci VJ Vocal Project, i 9 solisti Sara Vassalle (Donna), Benedetta Bascherini (Sophie), Alessandro Marlia (Sam Carmichael), Gabriele Cinquini (Harry Bright), Raul Marini (Bill Anderson), Elisa Martini (Rosie), Carlotta Baccei (Tanya), Dylan Pedonesi (Sky), Angelo Menchetti (narratore) e le coreografie di Alice Bertolini con i ballerini della Movinart Dance Studio e in collaborazione con LYM Academy Lucca, porteranno il pubblico nelle atmosfere calde della Grecia d’estate, per vivere il sogno di una ragazza alla ricerca di suo padre, tra ironia e sentimento, emozioni e grandissima musica.

Lo spettacolo, come il precedente, ha il sostegno del Comune di Lucca e del Teatro del Giglio e ha uno scopo di solidarietà: è in favore dell’associazione NormalMente per le attività di arte-terapia dedicate alle persone con disagio mentale.

Dove trovare il biglietto? È in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio dal mercoledì al sabato con orario 10,30-13 e 15-18. Info: Biglietteria Teatro del Giglio: 0583 465320; Mammamia The Show: 3442195122, Facebook @MammaMiaTheShow, mail elisamartini23@yahoo.it

Foto di Ethan Ricci