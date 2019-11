Cultura e spettacolo



Mostra di materiali archeologici rinvenuti alla Domus Romana

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:33

di gabriele muratori

Inaugura venerdì prossimo alle ore 11.00, presso il museo "Domus Romana di Lucca" in via Cesare Battisti 15 nel centro storico, la mostra dei preziosi reperti archeologici originali rinvenuti nel 2010 in loco, durante gli scavi per la ristrutturazione del palazzo.

"Tutto iniziò per caso" - racconta il dottor Giuseppe Bulleri, fondatore e amministratore del museo, che ha presenziato questa mattina durante la conferenza stampa presso la sede del museo. "Durante una serie di lavori edili di scavo, affiorarono dal terreno sottostante gli scantinati, diversi reperti archeologici di epoca antica. Da subito i lavori di edilizia, si trasformarono in un'attenta e minuziosa opera di riesumazione, dove furono portati alla luce elementi di valore risalenti ad epoche romane e longobarde. Dopo circa dieci anni di impegno, superata anche la burocrazia, siamo giunti al compimento del progetto, mettendo in mostra oggi, una parte delle originali antichità ritrovate".

La città di Lucca e soprattutto il centro storico, è risaputo che nasconde nel sottosuolo una storia antica ancora nascosta, che la si può facilmente ritrovare durante ordinari lavori appunto di scavo come spesso avviene.

"Nel 1982, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, emise un vincolo inerente le opere edilizie all'interno delle cerchia murarie proprio per regolamentare eventuali ritrovamenti, e nel 1996, tale vincolo fu poi riproposto all'interno del regolamento edilizio comunale" - commenta la dottoressa Giulia Picchi, archeologa della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara. "Sono molti infatti casi del genere che di tanto in tanto registriamo. In caso di ritrovamenti i nostri uffici devono essere subito avvertiti, per poter poi procedere all'attenta opera di ricerca, riesumazione, catalogazione ed eventuale ricostruzione".

"Lucca ha infatti un'enorme storia da raccontare nel proprio sottosuolo, e tutto quanto venga ritrovato diviene automaticamente patrimonio statale" - continua Bulleri. "Per ciò che riguarda la creazione del museo Domus Romana di Lucca, abbiamo riportato alla luce oggetti di enorme valore che raccontano la vita delle prime civiltà che hanno abitato sul nostro territorio. Il museo è quindi sorto sopra un punto della città dal quale sono emersi oggetti, ornamenti, strumenti, utensili, e quanto altro permetta di poter facilmente immaginare come si svolgeva la vita di un tempo per i nostri predecessori".

Le particolarità dei ritrovamenti del museo di via Battisti, sono state raccontate dall'archeologa Elisabetta Abela, presidente e direttore del museo, tra le principali operatrici che dall'inizio ha seguito i lavori per i ritrovamenti.

"Abbiamo lavorato circa due anni per far riaffiorare un immenso patrimonio, riempiendo circa 30 casse piene di reperti, che sono poi state conservate presso uno dei magazzini comunali presso la ex caserma Lorenzini di Piazza San Romano. In seguito alla realizzazione della Domus Romana, con la collaborazione anche dell'architetto Simona Velardi, abbiamo potuto spostare una parte di questi preziosi antichi tesori presso le teche del museo, così da poter essere mostrare ai tanti visitatori che entrano nel nostro museo".

Anfore, attrezzi, monili, ma anche pavimenti, parti di copertura delle case che hanno permesso di scoprire anche le antiche tecniche costruttive di allora, sono state minuziosamente ricostruite per quanto possibile e collocate appunto nel museo Domus Romana Lucca in visione agli appassionati visitatori. Alcuni elementi sono stati parzialmente ricomposti, con l'inserimento di chiari e definiti disegni grafici realizzati dall'artista lucchese Laura Tedeschi.

"La creazione del museo ha richiesto poi 7 anni di lavoro continuativo" - come racconta l'architetto Velardi. "Abbiamo voluto far ben sposare l'ambiente strutturale e di arredo delle nostre due stanze con appunto i preziosi in mostra nelle teche. La realizzazione del museo ha anche richiesto un preciso lavoro di isolamento dal sottosuolo per evitare segni di umidità e/o infiltrazioni". Fino ad oggi l'affluenza alla Domus Romana di Lucca ha contato circa 8mila visitatori annui, con buona partecipazione di turisti stranieri e molte scolaresche, ovvero 72 scuole con 1288 alunni solo nel 2019. Continuano poi le collaborazioni a livello didattico con le università italiane tra cui Pisa, Bologna e Roma, ma anche con quelle estere tra cui figurano più attive quelle di Svizzera e Belgio.

"Da ritrovamento di pochi resti, abbiamo realizzato parte del racconto delle nostre origini" - conclude Bulleri. "Le due stanze dl nostro museo hanno accesso con visita guidata di circa un'ora, in cui si raccontano ambientazioni affascinanti che non possono far altro che appassionate l'utente. Dopo lunghe battaglie con la burocrazia, siamo finalmente riusciti a portare i veri reperti originali all'interno della nostra sede. Venerdi prossimo alle 11.00 l'inaugurazione ufficiale. Un grande ringraziamento a tutti i nostri collaboratori e al nostro staff, che ci permette di continuare a valorizzare quanto ci hanno lasciato i nostri antenati".

Bulleri precisa poi che la Domus Romana è chiamata "Casa del Fanciullo sul Delfino", in quanto i resti di un fregio in terracotta ritrovati alla Domus raffigurano due delfini montati da due fanciulli che con piglio vittorioso sono rivolti verso la testa di una gorgone. I contenuti del Fregio durante il periodo classico avevano un significato straordinario, mitologicamente rappresentavano il simbolo di congiunzione tra il mondo umano (il Fanciullo) e quello divino (il Delfino)". Per tutte le informazioni, basta andare sul sito www.domusromanalucca.it