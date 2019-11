Cultura e spettacolo



Open Day all'Isi Garfagnana

martedì, 19 novembre 2019, 16:56

Il 31 gennaio scadranno i termini per le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2019/20. I ragazzi che frequentano la III media sono quindi chiamati a compiere un passaggio importante: per alcuni la scelta sembra sicura, per altri ancora incerta, per tutti questo deve essere un momento in cui chiedersi: “Perché scelgo questa scuola? Verso quale progetto può portare la mia scelta?”

Ecco allora che cogliere le opportunità di visitare le scuole, partecipare agli stage organizzati con la finalità di informare e rendere i ragazzi consapevoli delle conoscenze e competenze che si acquisiscono attraverso i vari indirizzi scolastici, diventa fondamentale.

Le scuole dell’ISI Garfagnana (liceo Scientifico Galilei, IPSIA Simoni, ITET Campedelli e ITT Vecchiacchi) offrono ai ragazzi vari percorsi formativi a cui lo scorso anno scolastico si è aggiunto con successo anche l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con l’articolazione “Gestione del territorio”.

Quest’anno l’offerta formativa si arricchirà presso l’IPSIA Simoni con il nuovo indirizzo Industria e Artigianato per il Made In Italy con le declinazioni “Meccanica” e “Produzioni elettriche”. Sarà questo un indirizzo di studi rinnovato basato su una didattica che privilegerà l’esperienza laboratoriale ed i contesti operativi.

Da sottolineare inoltre il progetto didattico “Liceo matematico” pensato in collaborazione con il dipartimento di matematica dell’Universita di Pisa, che prenderà il suo avvio con le classi prime del Liceo Scientifico Galilei.

Per conoscere le scuole dell’ISI Garfagnana queste sono le proposte di Scuola Aperta

Domenica 24 novembre 2019 (Expo 2019)

Sabato 14 dicembre 2019

Sabato 11 gennaio 2020

Giovedì all’Isi Garfagnana dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Giovedì 5, 12 e 19 dicembre sarà aperto uno sportello informativo per i genitori presso la sede in Via XX Aprile.

“In particolare domenica 24 novembre – sottolinea il Dirigente Scolastico Oscar Guidi - ripeteremo, visto il successo degli scorsi anni, l’ iniziativa-evento “EXPO 2019: un viaggio tra le scuole dell’ISI Garfagnana – spiegazioni, dimostrazioni, laboratoriinterattivi", proposta in modo sinergico dalle nostre scuole presso l’Istituto Campedelli. Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, saranno presenti stand del Liceo Scientifico Galilei, IPSIA Simoni, ITET Campedelli e ITT Vecchiacchi, con docenti, alunni, rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e della scuola, per illustrare i vari percorsi formativi, i loro contenuti, le loro possibilità di sbocchi futuri. Sarà inoltre possibile svolgere esperienze laboratoriali e conoscere a fondo i contenuti dei nostri piani di studio, visitare le nostre strutture.

Ogni scuola dell’ ISI Garfagnana ha la sua storia e la sua identità culturale e formativa, ma l’obiettivo comune è la realizzazione di progetti di apprendimento che sappiano coniugare conoscenze e competenze, che sappiano rendere gli studenti protagonisti e soggetti attivi del percorso educativo.

Fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo è l’interazione con il territorio, l’attenzione alle richieste del mondo del lavoro, della ricerca scientifica e tecnologica, senza mai dimenticare che la scuola è un luogo di formazione, di incontro, di cultura, punto di riferimento per le giovani generazioni alle quali è doveroso indicare modelli di comportamento e di stimolo”.