Polo Fiere, due week-end ricchi di appuntamenti

giovedì, 28 novembre 2019, 14:40

Doppio week-end di appuntamenti al Polo Fiere di Lucca, che dopo la pausa dovuto allo svolgimento del Festival Lucca Comics & Games, riprende il calendario degli eventi, che conta 8 appuntamenti in calendario, alcuni organizzati direttamente da Lucca Crea o in collaborazione con enti terzi, che arriveranno fino alla primavera del 2020.

In settembre il Polo ha ospitato 6 mila ragazzi per gli esami di accesso del ai corsi per gli studenti dell'Università di Pisa, in ottobre, ha reso protagonista Lucca con il MIAC – Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria, con la partecipazione delle aziende leader di settore che attirano visitatori da tutto il mondo.

Nelle prossime due settimane, invece, oltre tremila giovani si alterneranno nella struttura. Per il terzo anno, dal 30 novembre al 1 dicembre il Polo Fiere ospita un evento dedicato alla scherma: il Grand Prix Kinder Joy of Moving Under 14, organizzato dall'associazione schermistica O. Puliti, che vedrà la presenza tantissimi giovani atleti provenienti da tutta Italia. Alla prima prova del circuito nazionale Under 14 "Trofeo Kinder - Joy of Moving" di sciabola maschile e femminile

parteciperanno ragazzi e ragazze di età compresa tra 10 e 13 anni, provenienti da tutte le regioni italiane, divisi in quattro categorie di età.

A seguire, dal 5 al 8 dicembre torna per il terzo anno Nebraska' s War 7.0, il più importante evento dedicato a Magic The Gathering: il gioco di carte collezionabili più diffuso, per il quale sono attesi 2.000 appassionati da tutto il mondo.

Per il 2020 sono già in calendario molte iniziative, mentre altre sono in via di definizione. Nel mese di gennaio torna l'Esposizione Internazionale Felina, con i gatti più belli del mondo e dal 6 all'8 marzo una delle fiere novità: il primo Salone dell'Edilizia e della Casa, un evento organizzato da Exposervice, una delle società fiore all'occhiello del settore espositivo nel panorama toscano e Italiano, che vede già decine di aziende iscritte.

In marzo appuntamento con la quinta edizione di Collezionando, la mostra mercato dedicata all'universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, firmata da Lucca Crea srl e Anafi, mentre in aprile torna protagonista il tatuaggio con Lucca Tattoo Expo.