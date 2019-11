Cultura e spettacolo



Presentazione libro Ubik Teo Benedetti “Il mio papà”

sabato, 9 novembre 2019, 10:10

Sabato pomeriggio alle ore 17.30 alla libreria Ubik Teo Benedetti presenta il libro "Il Mio Papà". Come si fa a descrivere un papà? E poi il papà di uno scrittore un po' pazzerello che racconta storie per bambini... come sarà? Sarà un papà speciale pieno di interessi, soluzioni, giochi e con una barba lunghissima...ma soprattutto sarà un

papà pieno di Amore. Vi aspettiamo, è una presentazione da non perdere.