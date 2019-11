Cultura e spettacolo



Prevendita dedicata ai lucchesi per il concerto di Paul McCartney

venerdì, 22 novembre 2019, 20:35

Prevendita dedicata ai lucchesi per il concerto di Paul McCartney: attivo dal 25 al 27 novembre il punto vendita Lucca Summer Festival presso la biglietteria del Teatro del Giglio

Al Teatro del Giglio, tre giorni di prevendita dedicati ai lucchesi per l’evento del Lucca Summer Festival 2020, il concerto di Paul McCartney programmato per il prossimo 13 luglio. Da lunedì 25 a mercoledì 27 novembre, alla biglietteria del Teatro del Giglio, sarà attivo un punto vendita del Lucca Summer Festival con orario 10-20, per permettere a tutti coloro che lo desiderano di acquistare i biglietti per il concerto della star inglese.

La “tre giorni” di prevendita al Teatro del Giglio è resa possibile grazie all’accordo di collaborazione stipulato tra Comune di Lucca, Giglio e D’Alessandro & Galli, in forza del quale il Teatro del Giglio ha appositamente disposto un'apertura straordinaria.

Per informazioni telefoniche, contattare il numero 0584 46477.