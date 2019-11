Cultura e spettacolo



Primo appuntamento della finalissima del “Grand Prix Toscana 2019”

venerdì, 15 novembre 2019, 18:35

Domani (sabato 16 novembre) si terrà al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano il primo appuntamento della finalissima del Festival Regionale “Grand Prix Toscana 2019”, inserito nel circuito del Gran Premio del Teatro Italiano, organizzato dai Comitati F.I.T.A. Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana.



La Compagnia vincitrice rappresenterà la Toscana al Festival Nazionale che quest’anno sarà ospitato dalla Calabria e nel quale concorreranno le vintrici degli omologhi concorsi regionali.

Sabato 16 NOVEMBRE 2019 - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” / Ponte a Moriano

PRIMA SERATA FINALISSIMA FESTIVAL REGIONALE “GRAND PRIX TOSCANA 2019”

Compagnia Teatro dell’Accadente

“Le serve” di Jean Genet

Lo spettacolo

“Uno straordinario esempio di continuo ribaltamento tra essere e apparire, fra immaginario e realtà”. Sono queste le parole adoperate da Jean-Paul Sartre per definire “Le serve” di Jean Genet, testo ispirato da un fatto di cronaca nera degli anni ’30, che sconvolse l’opinione pubblica francese: l’uccisione di una ricca signora e della figlia da parte delle due domestiche.

Genet lo prese a modello della sua farsa tragica, in cui due sorelle a servizio presso una ricca signora ogni giorno inscenano una pantomima in cui a turno si scambiano i ruoli di serva/padrona. Indossando gli abiti di “Madame” durante la sua assenza e simulando un finto omicidio della signora, tirano talmente la corda che sono costrette a provare ad uccidere sul serio la loro padrona e, non riuscendovi, decidono di auto annientarsi.



Il testo è diventato, negli anni, un classico del teatro moderno, sia per i mille risvolti psicologici in cui attrici e registi possono tirar fuori ognuno le proprie doti immaginifiche migliori, sia per la satira di una civiltà borghese che Genet vedeva già in disfacimento, che per la metafora di un’impossibile redenzione dei reietti, presi tra l’amore e l’odio, il desiderio di emulazione e di scalata sociale da un lato e la volontà di annientare i privilegi immeritati dall’altro, e quindi destinati fatalmente a soccombere.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Claire / Gabriella Ghilarducci

Solange / Lucia Menapace

La Signora / Patrizia Pucciarelli

Fonica di Marco Fini

Scene di Luca Brozzo

Regia di LUCA BROZZO

La FINALISSIMA DEL FESTIVAL REGIONALE “GRAND PRIX TOSCANA 2019” prevede gli ulteriori due appuntamenti:

Venerdì 22 novembre 2019 - ore 21:15

Compagnia G.A.D. Città di Pistoia

“Allegretto (perbene… ma non troppo)” due tempi di Ugo Chiti

Sabato 23 novembre 2019 - ore 21:15

Compagnia Teatrale Amatoriale I Commedianti

“La fortuna con l’effe maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio



Informazioni di servizio

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it o sulla Pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.