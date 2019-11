Cultura e spettacolo



“Professione Donna”: le professioniste della lucchesia tra pregiudizi, problemi e possibili soluzioni

martedì, 12 novembre 2019, 14:26

di giulia del chiaro

Tracciare un quadro delle principali criticità che interessano il lavoro professionale femminile ed individuare potenziali soluzioni alle problematiche esistenti. Saranno questi i temi affrontati questo venerdì (15 novembre) dalle 14.30 alle 18.30 al cinema Astra, in piazza del Giglio, nel corso del convegno “Professione Donna”, organizzato dal Comitato per le Professioni ordinistiche di Lucca, durante il quale, sulla questione, si confronteranno politici, ricercatori e professionisti.

Sono soddisfatte del lavoro che svolgono anche se guadagnano meno degli uomini e si sentono poco competitive. Così le professioniste lucchesi valutano la propria posizione sociale e lavorativa, secondo quanto emerso dalle risposte fornite da un’indagine che il Comitato per le Professioni ordinistiche di Lucca, che unisce 14 diversi ordini professionali (Ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei commercialisti e dottori contabili, dei geometri, degli ingegneri, degli architetti, dei farmacisti, dei medici, dei veterinari, dei periti agrari, dei periti industriali, dei dottori agronomi e forestali, dei notai e dei geologi), ha compiuto nel mese di settembre, sottoponendo un questionario mirato a 205 iscritte.

Dalla ricerca condotta dal comitato, è emersa una mappatura del lavoro professionale femminile in provincia di Lucca che restituisce alla collettività un quadro chiaro fatto di dati, percentuali e proposte di intervento: il 30,4 per cento delle intervistate ha rinunciato alla vita affettiva e alla maternità per la carriera, il 63,2 per cento percepisce gli impegni famigliari come di ostacolo all’accesso alla professione e il 60 per cento considera difficile la conciliazione dei tempi di lavoro e quelli famigliari. Questi alcuni dei dati contenuti nel rapporto che saranno analizzati durante il convegno da Giuseppe De Rita, sociologo e direttore del Censis, e Maria Pia Camusi, direttrice della fondazione R.E.T.E. impresa Italia.

Il rapporto ed il convegno sono stati presentati, questa mattina in sala degli specchi di palazzo Orsetti, dall’assessore alle politiche di genere, Ilaria Vietina e dalla presidente del comitato, l’avvocato Carla Guidi, insieme ad alcuni rappresentanti degli ordini professionali coinvolti.

“Come comitato per le professioni – ha sottolineato l’avvocato Carla Guidi – abbiamo ritenuto indispensabile fare un ulteriore passo in avanti affrontando un tema attuale come quello delle donne all’interno delle professioni ordinistiche. Una scelta dettata anche dai numeri: dal 2014 al 2018, infatti, le donne iscritte agli ordini sono cresciute del 24 per cento. Crescita che, però, è stata accompagnata dall’aumento di gravi squilibri a partire dal gap retributivo che separa le professioniste dai colleghi uomini”.

L’evento, prevede, dopo i saluti dell’assessore Vietina e della presidente del comitato, Carla Guidi, una tavola rotonda durante la quale si confronteranno sul tema, oltre a De Rita e Camusi, la deputata Chiara Gribaudo e i rappresentanti delle aree professionali coinvolte.

L’iniziativa, a ingresso libero con preiscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili, è accreditata a discrezione di ogni ordine professionale. È possibile iscriversi contattando il proprio ordine di appartenenza.

“Il lavoro svolto dal Comitato per le professioni – ha spiegato l’assessore Ilaria Vietina – è fondamentale per la città. Sia per rafforzare gli ordini professionali, e favorire la loro apertura alla cittadinanza, che per portare alla luce dinamiche che si celano dietro il lavoro professionale”.

Per informazioni: comitatoprofessioni@gmail.com; 3458932747.