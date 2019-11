Cultura e spettacolo



Puccini Days 2019: conferenza del professor Gerardo Tocchini

sabato, 30 novembre 2019, 13:07

Gerardo Tocchini, docente di Storia Moderna e Storia dell’età dell’Illuminismo nel Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, sarà ospite dei Puccini Days con la conferenza dal titolo “Tosca tra politica e religione, una lettura storica”. L’appuntamento, interessante e suggestivo momento di approfondimento sul tema Tosca, fil rouge dell’edizione 2019 del Festival Puccini Days, è realizzato in collaborazione con il Centro studi Giacomo Puccini, e si terrà domenica 1° dicembre alle ore 17.30 nel ridotto del Teatro del Giglio (ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti). «Una fortunata e alquanto ben difesa vague interpretativa – afferma Tocchini - indica nella Tosca di Puccini un lampante esempio di "Opera without politics". L’opera, al contrario, rappresenta un caso piuttosto evidente di uso politico della storia, ed è l'unico esempio di melodramma anticlericale rimasto ai vertici del canone lirico internazionale. La ‘prima’ dell’opera - voluta non a caso a Roma -, cadde nella mezzeria esatta di una guerra aperta tra Chiesa e Stato durata quasi sessant’anni, nel pieno della cosiddetta Questione romana. Per essere compresa appieno, la vicenda narrata in Tosca chiede perciò di essere riesaminata nel contesto specifico di quel particolarissimo momento storico che ne accompagnò la genesi, determinandone anche i caratteri salienti. Quello dell’Italia unitaria post-risorgimentale e pre-conciliare, della crisi di fine secolo dello stato liberale e umbertino.»

Laureato in Lettere, indirizzo moderno, presso l'Università di Firenze, Tocchini si è specializzato all'École des Hautes Études en Sciences Sociales e di Parigi sotto la guida di Daniel Roche. Sua area di ricerca privilegiata è la storia sociale della cultura dell'età moderna europea, dal Cinquecento fino al tardo Ottocento, con un marcato orientamento comparatistico e una spiccata attenzione per i sistemi culturali storici e degli ambiti della comunicazione e l'impiego di metodologie storiografiche di tipo interdisciplinare (letteratura, teatro, musica, arti visive). È autore di numerosi saggi (più recentemente L’«Œdipe» del giovane Voltaire alla prova della scena pubblica, "Eccellente": VQR 2011/14) e delle monografie I Fratelli d'Orfeo. Gluck e il teatro musicale massonico tra Vienna e Parigi (Firenze, 1998) e La politica della rappresentazione (Torino, 2001; "Eccellente": VTR 2001/03; 2a ed. accresciuta 2012); Minacciare con le immagini. Tintoretto: gli affreschi scomparsi della "Casa Barbariga" (Roma, 2010; "Eccellente": VQR 2004/10); Arte e Politica nella cultura dei Lumi. Diderot, Rousseau e la critica dell'antico regime artistico (Roma, 2016); Su Greuze e Rousseau. Politica delle élite, romanzo e committenza d'arte nella tarda età dei Lumi (Pisa, 2016); è inoltre coautore del volume Le muse in loggia. Massoneria e letteratura nel Settecento, Milano, 2002). Ha curato i volumi IV, VI e VII dell'edizione critica della Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri (Venezia, 2003-2004). Tra il 1999 e il 2006 stato membro del seminario permanente sulle Cultures materielles et intellectuelles istituito presso la cattedra di Histoire de la France des Lumières del Collège de France.

Informazioni complete sugli appuntamenti in cartellone per i Puccini Days 2019 e sui prezzi di biglietti sono disponibili su www.teatrodelgiglio.it. Particolari riduzioni sono previste per gli abbonati alle stagioni del Teatro del Giglio. Prenotazioni e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – e-mail biglietteria@teatrodelgilgio.it) e su www.teatrodelgiglio.it.