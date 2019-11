Cultura e spettacolo



Record di presenze per lo spettacolo di LU.ME.

lunedì, 4 novembre 2019, 16:15

"Ti aspetto fuori.. nel mondo. Le emozioni di una scelta" è lo spettacolo che il progetto offre infatti ai giovanissimi in fase di scelta della scuola superiore nella giornata dedicata all'iniziativa "Orientagiovani" di Confindustria nazionale, e quest'anno segna il record di presenze: con oltre 1000 giovani in sala, accompagnati dai docenti, vedrà andare in scena due spettacoli: uno alle 9 e il successivo alle 10,45.

Nell'occasione il presidente di LU.ME., Emilio Iavazzo, presenterà anche il nuovo video, realizzato da Fascetti Associati per raccontare questa esperienza unica nel suo genere in cui 10 aziende tra le più grandi del comparto metalmeccanico hanno deciso di sedere allo stesso tavolo per realizzare iniziative di crescita sociale in favore del territorio. Queste sono: A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec.

Proprio lo spettacolo originale, scritto appositamente da Morena Rossi per Fascetti Associati e Cataldo Russo del Teatro del Giglio, e portato in scena dalla Compagnia Coquelicot, ha valso alle aziende del progetto l'inserimento nell'Albo nazionale di Confindustria dedicato alle imprese amiche della scuola.

Inoltre, il progetto LU.ME. ha ricevuto un attestato di best practice "Azienda Champion" rientrando tra le prime 30 realtà virtuose a livello nazionale riconosciute da Federmeccanica nell'ambito della ricerca "Progetto relazioni interne", che ha svolto a livello nazionale in partnership con Ernst & Young.Stefano Franchi salirà sul palco del Giglio proprio per questo importante riconoscimento.