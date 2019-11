Cultura e spettacolo



Red Poppies

martedì, 12 novembre 2019, 22:27

di Vittorio Lino Biondi

L'11 novembre ricorreva la data storica di chiusura delle ostilità nella grande guerra.

Noi italiani la fine della Prima Guerra Mondiale la ricordiamo, in maniera un po'... sommessa, il 4 Novembre e molte persone credono che la guerra finisse appunto in quella data.

E' vero limitatamente all'Italia e gli Alleati, contro l'Austria-Ungheria che aveva chiesto singolarmente un Armistizio, che fu accordato.

Ma la guerra purtroppo continuò per le altre potenze sul fronte occidentale contro la Germania fino all'armistizio di Compiègne, a Nord di Parigi l'11 novembre firmato su un vagone ferroviario.

Per ricordare i caduti del Commonwealth, è stato scelto il papavero rosso rappresentativo dei caduti britannici nella Grande Guerra, e anche per le successive.

I "red poppies", o " Remembrance poppy", questo il nome inglese, sono i fiori che tutti gli abitanti del Commonwealth portano ogni 11 novembre- il Rembembrance Day- sul bavero, per ricordare i loro caduti nella Prima Guerra Mondiale.

Per le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, lo scorso anno a Londra le autorità britanniche hanno allestito una distesa di 888.246 papaveri rossi in ceramica (i caduti UK), una enorme distesa colorata e suggestiva che scendeva dal Torre di Londra.

Alla cerimonia ha presenziato la Regina, molto commossa. Tutta la famiglia reale indossava i "red poppies" ai baveri delle giacche, come tutti gli inglesi.

La storia del "red poppy" adottato come simbolo dei soldati caduti ha una duplice origine; una romantica, che ricorda il colore del sangue sui petali dei fiori, e una molto più veritiera, legata al fatto che sui campi delle Fiandre, trasformati in un enorme cimitero a cielo aperto, sui quali una intera generazione di soldati inglesi è caduta, furono impiegate quantità enormi di calce viva, per disinfettare. Questo apporto di acido modificò pesantemente la composizione chimica dello strato superficiale del terreno, tanto che gli unici fiori che vi potevano nascere erano appunto i papaveri rossi.

Il fatto fu immortalato nella celebre poesia di John McCrae, tenente colonnello medico e poeta canadese, per ricordare un amico ucciso in battaglia, 'In Flanders Fields' : Sui campi delle Fiandre

Sui campi delle Fiandre sbocciano i papaveri in mezzo a tante croci, che, in lunghe file uguali, segnano il nostro posto, una per ciascuno. Nel cielo ancora volano le allodole cantando, ma il rombo dei cannoni confonde quella voce.

Noi siamo i morti uccisi dalla guerra. Non molti giorni fa eravamo vivi: ci sorrideva l'alba ed il tramonto ci affascinava con i suoi colori, noi amavamo ed eravamo amati. Ed ecco, riposiamo sui campi delle Fiandre.

Proseguite voi la nostra lotta contro il nemico per la libertà. Le nostre mani cadono, ma a voi la torcia passano degli ideali eterni d'ogni uomo.

Siano le vostre mani ormai a tenerla in alto.

Se non ricorderete perché noi siamo morti, più non avremo pace ne' riposo, pur se nei campi aperti delle Fiandre seguiteranno a crescere i papaveri.

E ancora, dopo, questa storia è stata efficacemente ripresa nella celebre canzone di De Andrè, la Guerra di Piero, quando chiude che a vegliarlo, sono ..." mille papaveri rossi..."