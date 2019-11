Cultura e spettacolo



Ricky Lee Jones al Giglio, le mille sfaccettature di una voce

venerdì, 15 novembre 2019, 23:14

di fabio norcini

C’era attesa e anche un po’ di perversa curiosità per questo primo concerto italiano di Ricky Lee Jones al Teatro del Giglio di Lucca, cui seguiranno le certo più affollate date di Milano (stasera al Fabrique) e di Roma (16/11, Sala Sinopoli, Auditorium).

Attesa per apprezzarne le fascinose volute vocali espresse nei suoi brani ormai classici; curiosità proprio per sondare la “tenuta” sul palco di una personalità non certo votata al risparmio di sé: dal burrascoso passato, sempre in bilico su precipizi di autodistruzione e miracolosi recuperi.

Si trattava insomma di stabilire se si fosse al cospetto di una specie di révenante, caso comune di tante sue coetanee, oppure se, ormai finito il tempo del vino e delle rose, la blasonata cantautrice americana, da molti considerata non a torto la più accreditata erede di Joni Mitchell, potesse far rivivere le emozioni di un tempo. E così è stato, complice anche la dimensione teatrale e raccolta del Giglio.

La Jones si è dimostrata insomma, ancora una volta, un’ autentica sophisticated lady della canzone, cui il tempo e l’esperienza hanno affinato carattere e musicalità; gli stravizi niente hanno tolto ad una voce intatta. Non a caso compagna, anche di sbronze, di Tom Waits, passata per varie metamorfosi e collaborazioni, con Ben Harper e Jon Brion tanto per citarne un paio, la Jones ha impostato il suo show pescando dalla personale rivisitazione dell’american songbook che costituisce la sua ultima uscita discografica, Kicks, sapientemente accostata ai brani del suo repertorio, con citazioni anche ironiche e autoironiche, senza concedere alla noia neanche un attimo.

Che sia jazz, blues o rock è solo un dettaglio in un tale universo sonoro in cui musica e parole si compenetrano saldate da una voce unica, accompagnata da un'affiatata band. Ricky Lee Jones può far finta di essere anche Betty Boop, ma in lei vibra la magia delle grandi, as times goes by: troppo in fretta. Come è stato anche per questo suo concerto.

Foto di Carlo Valentini