Scuola IMT: dal 2020 Alessia Macchia nuovo direttore generale del Sant'Anna

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:33

L’importanza di questa esposizione risiede non solo nell’evidente interesse scientifico dei ritrovamenti, ma anche nei risultati di valorizzazione e di tutela realizzati con la collaborazione fra enti pubblici e privati

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:19

Dopo il grande successo riscontrato la scorsa settimana con le iniziative collaterali gratuite, Photolux, la biennale della fotografia diretta da Enrico Stefanelli, raddoppia e propone per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre un intenso programma di talk sulla fotografia, presentazioni di libri e confronti con gli autori

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:12

Oggi alle ore 15 in Auditorium San Romano si terrà l'importante Convegno organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Città di Lucca su "Cyberbullismo e Web Reputation" con importanti relatori professionisti di rilievo nazionale

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:10

È ancora possibile iscriversi al secondo laboratorio d'arte per bambini "Lucca in viaggio nel tempo!", che si terrà sabato 30 novembre dalle ore 16 alle 17:30 alla Fondazione Ragghianti, abbinato alla mostra «Bernardo Bellotto 1740. Viaggio in Toscana»

mercoledì, 27 novembre 2019, 11:48

Ultimo appuntamento con la stagione Open 2019 all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Venerdì 29 novembre, alle 21, a chiudere l’anno di concerti del conservatorio cittadino sarà il contrabbassista svedese Dan Styffe, primo contrabbasso della Oslo Philharmonic Orchestra e insegnante alla Norwegian Academy of Music

martedì, 26 novembre 2019, 14:18

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Villa Bottini a Lucca, ospiterà la prima Edizione di Primavera di Fashion in Flair. Due gli appuntamenti previsti per il 2020: il primo a Maggio ed il secondo in Autunno, come di consueto ad Ottobre, a Villa Bottini