Cultura e spettacolo



Secondo appuntamento della finalissima del festival regionale “Grand Prix Toscana 2019”

giovedì, 21 novembre 2019, 19:22

Domani (venerdì 22 novembre) si terrà al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano il secondo appuntamento della finalissima del Festival Regionale “Grand Prix Toscana 2019”, inserito nel circuito del Gran Premio del Teatro Italiano, organizzato dai Comitati F.I.T.A. Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana.



La Compagnia vincitrice rappresenterà la Toscana al Festival Nazionale che quest’anno sarà ospitato dalla Calabria e nel quale concorreranno le vintrici degli omologhi concorsi regionali.

Venerdì 22 NOVEMBRE 2019 - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” / Ponte a Moriano

SECONDA SERATA FINALISSIMA FESTIVAL REGIONALE “GRAND PRIX TOSCANA 2019”

Compagnia G.A.D. Città di Pistoia

“Allegretto (perbene… ma non troppo)” due atti di Ugo Chiti

“Allegretto (perbene ma non troppo)”, testo scritto da Ugo Chiti alla fine degli anni ’80, ci racconta una storia di dolore e pregiudizio. In una Toscana alla fine degli anni ’30, in pieno periodo fascista, un piccolo paese si trova ad accogliere sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini per l’inaugurazione di una casa dell’OMNI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), ma il ritrovamento di un presunto feto umano in un campo mette scompiglio in ogni animo. Le autorità intoccabili di ogni piccola comunità di allora (prete, gerarca, maresciallo, podestà) si affannano a trovare subito un colpevole per risolvere il grosso problema, morale e civile. Naturalmente chi ne fa le spese è sempre il più debole e il più indifeso… Ma quando tutto sembra risolversi in una soluzione efficace, un colpo di scena porta l’azione verso altri orizzonti. Si narra una storia di ingiustizia, di prevaricazione, di pregiudizio, di sofferenza, dove chi conta può dir la sua, chi non conta invece “deve sempre mettere nero su bianco con sotto una firma che conta” per essere creduto.

“Ugo Chiti ha sempre rappresentato, con la sua drammaturgia - commenta il regista Enrico Melosi - un sentiero percorribile per me e per come intendo il teatro. In Chiti ho trovato crudezza nell’esposizione dei fatti e delle emozioni, un vissuto senza inutili fronzoli, dove i personaggi, in un susseguirsi di intense scene madri, esplorano e dilaniano l’animo umano in un racconto schietto ed efficacissimo. Lo spettatore ne rimane coinvolto in maniera completa, appoggia le sue difese e si fa prendere dalle innumerevoli sfaccettature dei personaggi che si susseguono sulla scena progressivamente fino ad una risoluzione aspra e senza possibile speranza. Il lavoro che Ugo Chiti ha fatto sul linguaggio è interessantissimo; la lingua toscana della quale si serve, e della quale i suoi personaggi devono fare tesoro, offre un intenso e arricchito narrato drammaturgico con i colori e le sfumature, i toni, che in ogni ascoltatore vibrano in una gamma di colori conosciuti. I modi di dire, i paragoni, le assonanze con un mondo arcaico e contadino, la saggezza amara dei personaggi chiave, le parentesi buffe e sarcastiche di un pensare ed un agire “toscano”, compongono un quadro antico e attualissimo insieme.”

Sul palco, interpreti/personaggi, Roberto Fontani (Lisca e Proposto), Deborah Guidi (Viola), Rossella Fedi (Olimpia), Gennaro Criscuolo (Podestà), Edoardo Desideri (Dottore), Lucia del Gatto (Ottavia), Irene Pieraccini (Ginecriste), Marina Criscuolo (Matilde), Antonella Ferro (Adina), Nicola Buti (Giorgini), Marisa Schiano (Domenica), Elvio Norcia (Sestilio), Claudia Coppola Bottazzi (Mirella Salimbeni), Margherita Bucciantini/Costanza Presi (Milenina), Andrea Rossini (Maresciallo), Andrea Gonfiantini (Tonchio), Alessandro Soldi (Apolloni) e Elisa Ciolli (Margherita). Il suono è curato da Mariella Biagini, le luci da Giovanni Pratesi; completano la compagnia Gioia Ciardi (sarta) e Paolo Breschi (scenotecnico).

Regia di ENRICO MELOSI

La FINALISSIMA DEL FESTIVAL REGIONALE “GRAND PRIX TOSCANA 2019” prevede l’ultimo appuntamento:

Sabato 23 novembre 2019 - ore 21:15

Compagnia Teatrale Amatoriale I Commedianti

“La fortuna con l’effe maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio

Informazioni di servizio

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it o sulla Pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.