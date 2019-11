Cultura e spettacolo



Stagione cameristica: ultimo concerto del 2019 con il Quartetto Adorno e Gabriele Ragghianti

venerdì, 15 novembre 2019, 12:21

Domenica 17 novembre alle 17 all'auditorium "L. Boccherini" è in programma il terzo appuntamento con l'esecuzione integrale dei quartetti di Ludwig van Beethoven commissionata al Quartetto Adorno dall'Associazione musicale lucchese. Edoardo Zosi e Liù Pelliciari (violini), Benedetta Bucci (viola) e Danilo Squitieri (violoncello) interpreteranno il Quartetto per archi n. 13 in si bemolle maggiore, op. 130, nella versione con la Grande fuga finale.



La seconda parte del concerto sarà invece dedicata a Antonín Dvořàk e vedrà salire sul palco, accanto al Quartetto Adorno, il contrabbassista Gabriele Ragghianti. Insieme si cimenteranno nel Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore, op. 77, brano armonioso e sereno che rivela la sensibilità del suo autore per la musica tradizionale boema a cui accenna con frequenti suggestioni e spunti.

Con questo appuntamento si conclude la stagione cameristica 2019 dell'Associazione musicale lucchese ma tra poche settimane verrà reso noto il programma per il 2020 che come sempre comprenderà i concerti domenicali, la stagione per i bambini e gli studenti "Musica ragazzi" e molte altre iniziative con cui la storica associazione anima l'offerta culturale della nostra città e non solo.

Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione di un brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell'edizione 2017 del Concorso Internazionale "Premio Paolo Borciani". Nella storia trentennale del Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante. Nel 2018 si è aggiudicato la X Edizione del Concorso Internazionale per quartetto d'archi "V. E. Rimbotti" ed è divenuto inoltre artista associato in residenza presso la Chapelle Musicale Reine Elisabeth di Bruxelles. Recentemente, a Venezia, è stato insignito del premio "Una vita per la musica - giovani", prestigioso riconoscimento creato nel 1979 per celebrare le personalità più illustri della scena musicale internazionale.

Concertista di fama internazionale e primo contrabbasso solista de "I Solisti Veneti", docente di contrabbasso al Royal College of Music of London e all'Istituto Superiore di Studi musicali "L. Boccherini" di Lucca, Gabriele Ragghianti è instructor per il programma di studi all'estero dell'Università del Colorado e docente in numerose masterclass in Italia e all'estero. È stato inoltre direttore artistico di "Bass 2018 Lucca" e presidente di "Bass Europe", l'associazione europea dei contrabbassisti.

Il costo del biglietto intero è 12 euro (ridotto 10 euro). Riduzioni per studenti (5 euro) e gruppi familiari. I ragazzi sotto i 14 anni entrano gratis.