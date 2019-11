Cultura e spettacolo



Successo per il corso divulgativo sulla piattaforma hardware Arduino

lunedì, 4 novembre 2019, 10:49

Visto il successo delle due lezioni divulgative sulla piattaforma Arduino, a ingresso gratuito, che si sono tenute giovedì 17 e 24 ottobre la sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Altopascio - Montecarlo ha deciso di prolungare il corso "Piacere sono Arduino!". Appuntamento, quindi, giovedì 7 novembre dalle ore 21.00 alle 23.00 in sala dei granai in piazza Ospitalieri ad Altopascio di fronte alla sede della sezione.

Questa volta i presenti, insieme al socio e docente Enrico Bragagnolo (IU5FFL), sceglieranno un progetto da realizzare e svilupperanno la programmazione passo passo e testeranno il funzionamento.

Durante la prima parte del corso è stato introdotto e spiegato il funzionamento della piattaforma hardware, mostrando quante tipologie esistono e spiegando quali potrebbero essere alcune delle applicazioni per cui potrebbero essere impiegate; l'utilizzo della scheda open source per piccole applicazioni come l'apertura di un cancello e un tiro a segno mobile; il linguaggio di Arduino; cosa sono e come si realizzano gli Sketch e alcuni cenni di programmazione.

Giovedì 14 novembre, invece, il socio Moreno Collodi (I5NOD) terrà il corso, sempre a ingresso libero, "Trasmissioni Digitali" dove parlerà della differenza fra le trasmissioni tradizionali analogiche e le trasmissioni digitali, dei pregi e dei difetti, della differenza fra i tre principali sistemi digitali usati dai Radioamatori D-Star, DMR e C4FM, con una breve illustrazione di come sono strutturate le tre reti digitali e come iniziare a configurare gli apparati. I corsi proseguiranno fino a dicembre con i temi Radio Emergenza e Raspberry.

Dall'alluvione del Polesine del 1952 i radioamatori hanno sempre dato il loro contributo per le comunicazioni radio d'emergenza nelle calamità naturali, mettendosi a disposizione delle autorità competenti con propri mezzi e radio.

Al momento i radioamatori hanno anche in tutta Italia una rete capillare di ponti ripetitori, di cui una consistente parte è stata modificata da analogico a digitale, in modo da permettere una interconnessione più sicura.

I radioamatori quindi, oltre a essere ricercatori, sperimentatori, costruttori, possono anche dare un grosso contributo fattivo alla sicurezza pubblica.

I corsi sono organizzati dalla sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) sezione di Altopascio - Montecarlo.

Per maggiori informazioni: www.arialtopasciomontecarlo.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/arialtopasciomontecarlo/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/3029610307055955/

Per ulteriori informazioni: info@arialtopasciomontecarlo.it

