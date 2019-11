Cultura e spettacolo



TEDx Lucca: si scaldano i motori per l'appuntamento del 2020

giovedì, 7 novembre 2019, 12:57

Si scaldano i motori per l'appuntamento di Tedx Lucca 2020. La data fissata è quella del 29 febbraio per una giornata dedicata all'approfondimento di tanti temi divulgati secondo il metodo TED. La location che accoglierà l'evento sarà l'Auditorium di San Romano dove si alterneranno sul palco dieci speaker che saranno annunciati nel mese di gennaio.

Il titolo dell'evento di quest'anno è “Senza Se e Senza Ma” e segue l'appuntamento del 2018 intitolato “Tempo scaduto” (tenutosi nella Chiesa dei Servi). L’edizione del 2018 si è svolta presso la Chiesa dei Servi il 15 Dicembre, con più di 300 persone che hanno potuto ascoltare speaker che hanno trattato temi che variavano dallo spazio all’agricoltura, al microbiota, ai diritti umani, evoluzione personale, ambiente e inquinamento, tecnologia digitale, musica, arte. La sfida è andata avanti con il 2019 ricco di altri 2 eventi, il Salon del 17 Giugno presso la Biblioteca Civica Agorà e l’ Adventure del 19 ottobre, dove il pubblico ha vissuto un esperienza unica potendo visitare il Centro Gravitazionale Europeo.

La data del nuovo appuntamento è rimasta segreta fino a oggi. L'appuntamento del 29 febbraio 2020 tratterà diversi temi: alimentazione, musica, arte, tecnologia, scienza, medicina, diritti umani. L'evento è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti dall'assessora alla sviluppo economico Valentina Mercanti, dall'assessore alla cultura Stefano Ragghianti e dagli organizzatori: Elena Paolinelli e Gabriele Bertolotti, volontario del team.

TED (Technology Entertainment Design) è un marchio di conferenze statunitensi gestite dall'organizzazione privata no-profit The Sapling Foundation. TED è nato nel 1984 come evento singolo per trasformarsi poi, dal 1990, in una conferenza annuale. Inizialmente era focalizzato su tecnologia e design, in linea con la sue origini che che affondano le radici nell'ambito della Silicon Valley, ma in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico. La sua missione è riassunta nel messaggio “ideas worth spreading” (idee che vale la pena diffondere).

Si tratta di una piattaforma on-line autorevole per formazione e informazione in cui sono disponibili video che affrontano argomenti di ogni genere trattati da esperti. Una delle caratteristiche peculiari di TED è il formato dello speech, ovvero del discorso, perché dura 18 minuti. Su questa arte di esprimersi in breve tempo e catturare l'attenzione di un pubblico adulto sono disponiboli i libri scritti dal fondatore Chris Anderson.

Da dieci anni TED ha iniziato a rilasciare le apposite licenze per organizzare eventi TEDx, cioè in formati che si rifanno a TED. Dal 2018 questi eventi sono stati organizzati anche a Lucca da Elena Paolinelli e Valeria Pittalunga. TEDx Lucca, come ogni Tedx, è organizzato senza scopo di lucro e nasce con l'obiettivo principale di divulgare idee e conoscenze.

Tutte le persone interessate possono restare aggiornate sulle pagine social di Tedx Lucca, sia su Facebook che su Instagram. Seguendo questi canali sarà possibile restare aggiornati anche sulle vendite dei biglietti poiché i primi 100 acquirenti potranno usufruire di un primo grande sconto.