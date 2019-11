Cultura e spettacolo



Torna la grande musica al Giglio

sabato, 23 novembre 2019, 13:24

Il nome scelto per la serata è ambizioso e potrebbe trarre in inganno: sarà un grande spettacolo quello in programma per sabato 30 Novembre 2019, alle ore 21, al teatro del Giglio.

"Figure del femminino nel melodramma ottocentesco" è l'occasione per ascoltare arie, duetti e concertati da Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Bizet, Mascagni, Puccini, ovvero il meglio della produzione del periodo.

Musica colta, ma anche molto conosciuta, che appassionerà gli spettatori, grazie anche alla grande qualità degli esecutori, importanti solisti e una garanzia assoluta, rappresentata dalla Francigena Chamber Orchestra, diretta da Rosella Isola, reduce da una serie di concerti estivi, legati anche alla manifestazione dalla quale prende il nome, il Francigena International Arts Festival.

Una serata che Puccini Museum e Teatro del Giglio dedicano alla figura della donna, nella settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, istituita dall'Onu e celebrata in tutto il mondo.

Insieme all'orchestra si esibiranno nomi illustri della musica impegnata come Mirella Di Vita, soprano, Sofia Koberizke, mezzosoprano, Tiziano Barontini, tenore, con la voce recitante di Alessandra Gigli e la regia di Emiliana Paoli.

Per la prevendita e le informazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro del Giglio, piazza del Giglio ( telefono 0583-465320) con apertura dal mercoledì al sabato 10.30-13 e 15-18.