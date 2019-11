Cultura e spettacolo



Tre giovani allievi del Boccherini si aggiudicano le borse di studio per il biennio di eccellenza

lunedì, 11 novembre 2019, 12:58

A Lucca un raro esempio di mecenatismo a vantaggio di giovani talenti. Proseguono infatti le proficue collaborazioni tra l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” e il mondo imprenditoriale e dell’associazionismo lucchese. È grazie a queste sinergie, nate negli ultimi anni, che tre studenti del conservatorio cittadino si sono aggiudicati altrettante borse di studio, destinate ai bienni di eccellenza e tese alla valorizzazione di particolari talenti musicali. Marco Tomatis, Petro Yanchuk e Emanuele Volpi sono i tre giovani che, dopo aver affrontato una rigida selezione la cui seconda prova è stata giudicata da una prestigiosa commissione esterna, hanno vinto le borse messe a disposizione da Associazione musicale lucchese, Lucar TM -Concessionaria Toyota e Loggia Burlamacchi.

I risultati della selezione sono stati formalmente presentati questa mattina al “Boccherini”. Presenti i tre giovani musicisti, insieme al direttore del conservatorio Fabrizio Papi e al vicedirettore GianPaolo Mazzoli, l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, il presidente dell’Associazione musicale lucchese, Marco Cattani, Giorgio Serafini per Lucar-Toyota e Lido Vitale in rappresentanza della Loggia Burlamacchi. Ad aprire gli interventi è stato il direttore Papi, che ha sottolineato l’unicità di questa esperienza lucchese, che fa bene ai ragazzi, che vengono agevolati nel loro percorso di formazione, e all’istituto, che di anno in anno aumenta la sua attrattività grazie anche alle sinergie con i privati.

Le borse di studio, per un totale di 6000 euro, andranno a coprire i contributi per l'iscrizione ai due anni di diploma accademico di II livello degli studenti vincitori, che, nonostante la loro giovane età, hanno già alle spalle numerosi e prestigiosi successi. Il chitarrista classico Marco Tomatis, oltre ad aver perfezionato la sua preparazione grazie alla partecipazione a masterclass tenute da insegnanti di fama mondiale come Leo Brouwer, Antigoni Goni, Lorenzo Micheli, Thomas Dunford e Jeremy Jouve, ha ottenuto un ottimo secondo premio al concorso “Giulio Rospigliosi” 2019, il primo premio al concorso internazionale “Valle dei Laghi 2018”, il primo premio assoluto al “BorGuitar – Giovani talenti 2018” e un promettente secondo premio al concorso “Nicolò Paganini giovani promesse 2017”. Emanuele Volpi, anche lui chitarrista, studia dall’età di 12 anni all’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini con il M° Giampaolo Bandini e il M° Dario Vannini. La sua formazione passa anche dagli incontri con Carlo Marchione, Adriano del Sal, Lorenzo Micheli, Antigoni Goni, Thomas Muller Pering, Aniello Desiderio, Pavel Steidl, Marcin Dylla con i quali ha perfezionato la preparazione. Si è aggiudicato il Premio Speciale Nicolò Paganini al concorso “Nicolò Paganini Guitar festival” e al concorso Giovani Talenti BorGuitar Festival. Svolge attività concertistica con la filarmonica G. Pacini di Quiesa e ha suonato con l’orchestra dell’Istituto ISSM “L. Boccherini” per il concerto omaggio a Nino Rota. Petro Yanchuk, classe 1997, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di sei anni, alla Dnipro Music School, in Ucraina, paese in cui è nato. Da quel momento la sua formazione non si è più fermata e Petro si è perfezionato in diverse scuole e con diversi insegnanti. Prima di partecipare alle selezioni per la borsa di studio messa a disposizione dall’ISSM “L. Boccherini” e di organizzare il suo trasferimento a Lucca, ha ottenuto ottimi risultati in vari concorsi non solo in Ucraina, ma anche in Serbia e Russia.

E mentre tre studenti del biennio di eccellenza si apprestano a iniziare il nuovo anno accademico, due allieve del “Boccherini”, Giorgia Giulioe Marianna Giulio, che si sono distinte durante la masterclass di canto tenuta da Laura Niculescu e Bianca Ionescu (direttrice del Teatro nazionale dell'operetta e del musical di Bucarest), sono in questi giorni a Bucarest, protagoniste del Festival Jon Dacian – Galà internazionale dell’operetta e del musical. La trasferta delle due studentesse è resa possibile dalla sponsorizzazione offerta da Lucar TM di Giorgio Serafini.

Se da un lato i risultati degli allievi confermano l’elevata qualità dei corsi proposti dall’istituto, dall’altro un’impennata nelle domande di iscrizione al Biennio e al Triennio ribadiscono la grande attrattività che l’offerta formativa del “Boccherini” continua ad avere non solo nei confronti dei giovani aspiranti musicisti lucchesi, ma anche per gli studenti che arrivano da fuori provincia e regione, fino a coloro che per studiare al conservatorio cittadino si trasferiscono a Lucca da paesi europei ed extra-europei. Per l’anno accademico 2019-2020, le domande arrivate (185) sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente per il Biennio e il Triennio. Bene anche le iscrizioni ai nuovissimi corsi propedeutici (23).