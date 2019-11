Cultura e spettacolo



Ugo Nasi a Lucca svela: "Presto Arcana Rubris potrebbe diventare un film"

sabato, 16 novembre 2019, 11:47

Lo scrittore e avvocato milanese Ugo Nasi ieri è stato nuovamente a Lucca per parlare di Arcana Rubris, nell’ambito del ciclo “Agorà incontra gli autori” organizzato dalla biblioteca civica Agorà col patrocinio del comune.

Arcana Rubris, uscito nel 2017, è il secondo volume della saga del mistero insieme alle Pagine Perdute (2015) e al recente L’Ultimo Affresco (2019). Il legal thriller storico è ambientato per buona parte proprio nella nostra città e ha come co-protagonisti i coniugi lucchesi Arnolfini. Tutto il mistero ruota attorno ad un ritratto, il gemello del noto ritratto dei coniugi Arnolfini realmente realizzato da Jan Van Eyck e la giovane pubblico ministero ed avvocato Viola Borroni si troverà coinvolta in molte pericolose ed avvincenti avventure per risolvere l’enigma legato al quadro.

Durante l’incontro la relatrice Daniela Nardi ha evidenziato come Lucca sia protagonista assoluta in molti capitoli di Arcana Rubris, poiché molti personaggi del libro si trovano a passare da qui e portano in giro il lettore da porta S. Anna alle Mura, per attraversare piazza Anfiteatro fino ad arrivare a palazzo Orsetti e al teatro del Giglio.

Nardi ha sottolineato come la trama avvincente e il ritmo incalzante del libro creino nel lettore una sensazione quasi visiva, come se anziché leggere un thriller il lettore stesse guardando un film.

Nasi ha confermato che questa impressione è comune a molti lettori, e ha rivelato in anteprima assoluta che in effetti sta scrivendo proprio la sceneggiatura di Arcana Rubris, che dunque presto potrebbe diventare un film.

L’autore ha poi illustrato al pubblico presente in che modo svolge le ricerche storiche necessarie per la trama dei suoi libri e durante il dibattito è emerso anche il legame che il pittore Van Eyck parrebbe aver avuto con Lucca, ove realizzò anche la Madonne di Lucca, appartenuta a Carlo Ludovico di Borbone, duca di Parma e Lucca all'inizio del XIX secolo e che fu realizzata proprio a Lucca, come evidenziato da Iacopo Lazzareschi Cervelli, addetto stampa del Comune e noto esperto di storia e di arte, che ieri era presente alla conferenza.

Ugo Nasi sarà di nuovo a Lucca sabato 23 novembre prossimo alle ore 18, quando presenterà alla libreria Ubik l’Ultimo Affresco.

Grazie ad Arcana Rubris e ad Ugo Nasi Lucca potrebbe quindi trasformarsi presto nuovamente in un set cinematografico.

D.N.