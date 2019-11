Cultura e spettacolo



Ugo Nasi: grandi rivelazioni alla presentazione de “L’Ultimo Affresco” alla Ubik

lunedì, 25 novembre 2019, 11:53

di daniela nardi

Presentazione ricca di rivelazioni quella di Ugo Nasi che si è tenuta sabato 23 novembre alla Ubik, brillantemente condotta dalla professoressa Erica Stilli.

Lo scrittore milanese è infatti tornato a Lucca per presentare ai lettori il terzo volume della saga del mistero, il legal thriller storico L’Ultimo Affresco, pubblicato nel luglio 2019.

Incalzato dalle domande e dagli spunti di riflessione offerti dalla professoressa Stilli, Nasi ha incuriosito i lettori accennando, senza rivelare troppo, alla trama del nuovo romanzo, la cui protagonista è sempre l’avvocatessa e pubblico ministero Viola Borroni,.

Il pubblico ha quindi appreso che anche questo giallo storico si svolge su più piani temporali diversi, dall’età longobarda per arrivare all’800 e al tempo presente. L’Ultimo Affresco, partendo dal disegno di un bimbo figlio di una principessa celtica ridotta in schiavitù sotto l’impero di Nerone, affronta il mistero del sator che coinvolge anche due personaggi femminili storici realmente esistiti: Gundeberga, donna longobarda di cui poco si sa e che si dice essere stata carcerata nel castello di Lumello (Pavia) dalla madre o forse dal marito e Brunilde, la regina dei franchi, sulla quale ad Ugo Nasi piacerebbe scrivere un saggio storico. Visigota data in sposa dal padre ad un re franco, Sigberto, Brunilde fa ingelosire il cognato che ne sposa la sorella. Da quei matrimoni sono scaturite delle avventure degne delle più appassionate soap opera.

La professoressa Stilli ha portato lo scrittore a rivelare che il personaggio di Viola Borroni, che l’autore vuole lasciare da parte se non per sempre almeno per lungo tempo dopo l’Ultimo Affresco, è nato quando sua figlia ha deciso di intraprendere gli studi di giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato. Studi compiuti dalla figlia con risultati brillanti. Da qui l’idea per lo scrittore di dare vita a Viola Borroni, giovane e brillante avvocatessa ma anche pubblico ministero con il padre avvocato, proprio come Nasi.

L’autore ha poi parlato dei ponti letterari, che sono i collegamenti che compie tra i vari passaggi delle sue storie, necessari per dare scorrevolezza alla trama che parte sempre da alcuni flash che Nasi ha, come fotografie, che poi devono essere armonizzate tra loro.

La scrittura di Nasi del resto è molto fotografica, d’immagine, leggendo si ha l’impressione di vedere un film e forse questo accadrà presto dal momento che lo scrittore sta ultimando la sceneggiatura di Arcana Rubris, il secondo volume della saga del mistero, e ha anche già individuato i possibili attori che potrebbero ricoprire il ruolo dei vari personaggi. Le riprese sarebbero in buona parte girate proprio a Lucca.

Le rivelazioni non sono finite qui. Ugo Nasi ha confessato di essersi trasferito in Toscana quando la figlia decise di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza a Pisa. L’Autore ha poi rimarcato il suo grande attaccamento alla nostra regione, dove ormai vive stabilmente ed in particolare il suo forte legame con Lucca, svelando di essere socio dall’inizio del 2019 dell’associazione “Il cuore di Bartolomeo”, che ha sede proprio a Lucca e che si occupa dello studio dei templari.

Proprio i templari saranno al centro del quarto romanzo di Nasi, che dovrebbe uscire l’anno prossimo.

Infine, proprio sul finire della presentazione, lo scrittore ha fatto la rivelazione più clamorosa: l’Ultimo Affresco tratta anche del 5G, l’Internet di quinta generazione, su cui Nasi nel libro prende una netta posizione, per la quale ha ammesso di aver ricevuto anche delle “bonarie minacce”.